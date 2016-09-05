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星二代驚傳轉行當AV女優 網友為已逝媽媽不值

2016/09/05 17:59

坂口杏里出道多年苦無代表作。（翻攝自板口杏里Twitter）

〔娛樂頻道／綜合報導〕坂口杏里是日本女星坂口良子的女兒，跟著媽媽的腳步踏入演藝圈後，雖然擁有魔鬼身材卻苦無代表作，不但曾因輕率發言遭批，甚至傳出許多如整型、爆瘦和戀上相差15歲的光頭諧星等負面新聞。更令人震驚的是，2013年坂口良子才過世，近日竟然傳出坂口杏里要轉型當AV女優！

坂口杏里驚傳要轉行當AV女優。（翻攝自網路）

2013年，坂口良子驚傳在東京一家醫院病逝，享年57歲，令許多人相當不捨。不過據日媒報導，坂口良子的女兒坂口杏里日前離開了前東家，並與AV公司「MUTEKI」簽約，最快於今年秋天就會推出自己的A片處女作，甚至《東京體育報》還以頭版刊登了板口杏里的A片封面。

然而，此舉讓日本網友有些反彈，認為她這樣做在天上的媽媽知道了會做何感想，甚至說媽媽應該會流淚吧！而其實，坂口杏里的生父欠下了約12億台幣的鉅額賭債，讓身為連帶保證人媽媽生前就長年受還債壓力所苦，如今媽媽不幸過世，因此也有人認為坂口杏里轉型AV女優，或許是逼不得已、打擊應該不小。

坂口杏里（右）是已逝女星坂口良子（左）的女兒。（翻攝自網路）

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