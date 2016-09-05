大小情人甜寵袁詠儀 夫送愛馬仕兒手作早餐

袁詠儀（前排右二）微博曬一家人合照，歡慶45歲生日。（翻攝自微博）

〔娛樂頻道／綜合報導〕香港女星袁詠儀昨歡慶45歲生日，她在微博上曬出一家人合照，除了喜獲老公張智霖送的名牌包包當生日禮物，9歲的兒子「Morton」更親手為她準備早餐。張智霖還轉發該微博，俏皮寫下：「爸爸教得好」，互動甜蜜，羨煞眾人。

袁詠儀與老公張智霖結婚15年如膠似漆，張智霖更獻上名牌包做為老婆的生日禮物。（翻攝自微博）

袁詠儀出道25年，私下個性開朗、人緣好，與老公張智霖愛情長跑多年，還被封為「模範夫妻」。去年一起參加中國真人秀《一路上有你》，兩人在節目中自然又甜蜜的相處模式，羨煞眾人。昨歡慶45歲生日的袁詠儀，在微博寫下生日願望，希望身體好、工作好及身邊所有的人都好。還用貼圖暗示有老公及兒子在身邊就好。除了曬出和老公、兒子的親密合照，她還大方分享生日禮物是張智霖送的愛馬仕名牌包，幸福指數破表。令網友紛紛喊：「有老公真幸福！」還笑袁詠儀是「『包』治百病」。

兒子親手做早餐感動袁詠儀，不料張智霖卻說是：「爸爸教得好」。（翻攝自微博）