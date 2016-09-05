出道8周年回歸 2PM成員爆2名戀愛ING

JUN. K（中）不小心透露2位成員戀愛中。（翻攝自KBS官網）

〔娛樂頻道／綜合報導〕南韓野獸男體「2PM」迎接出道8周年，昨日閃電釋出此次回歸的行程表，並將於13日發行新專輯《GENTLEMAN'S GAME》，成員JUN. K在今晚播出的綜藝節目中竟大爆同團1至2名成員戀愛ING。

據韓娛報導，JUN. K日前推出首張個人韓語專輯《Mr. NO♥》，在今日播出的綜藝《大國民脫口秀-你好》中，被問到成員間是否會互相分享秘密，JUN. K表示彼此已經十分熟悉，就算沒有明言交往中，也大概知道對方正在交往中，甚至對象是誰也略知一二。

被追問目前有幾名成員戀愛進行中時，JUN. K為替成員隱瞞先稱，自己目前因忙於個人活動，沒有機會見到他們，再被主持人追問後，JUN. K才說：「大概1至2名交過女朋友。」主持人鄭燦宇興奮地為JUN. K做出結論：「那就是2名囉！」

時隔一年多回歸的2PM這次為慶祝出道8年，特別公開「回歸日程表」。（翻攝自2PM臉書）

目前人在日本進行「JYP NATION」家族演唱會的2PM，在昨日公開的「回歸日程表」中，透露從今日起到8日會公開預告照，9日公開主打歌MV預告，12日透過直播網站與粉絲見面，13日則公開音源和專輯。今日公開俊昊和祐榮的個人概念照，可以看到兩人改變以往「野獸偶像」的男性特質，成為華麗高貴紳士。

俊昊的個人概念照。（翻攝自2PM臉書）

俊昊的個人概念照。（翻攝自2PM臉書）

祐榮的個人概念照。（翻攝自2PM臉書）

祐榮的個人概念照。（翻攝自2PM臉書）