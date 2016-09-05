「我回來了」陳潔儀急流勇退後 重返舞台

陳潔儀在攝影棚裡不是很自在，因為她覺得自己不是模特兒，怕表現不好。（men\'s uno提供）

〔記者馮亦寧／台北報導〕人生有一種流浪叫做「急流勇退」，陳潔儀就這麼做了。在當紅的時候離開歌壇，丟完震撼彈之後就神隱江湖的她，經過人生的流浪，終於回來了。她說：人生要捨得、輸得起才可以。當時陳潔儀就知道，自己一定還會回到歌唱舞台，但是當時她想嘗試的事太多了，她決定一定要離開，做完那些自己想做的事，再回來。

陳潔儀喜歡台灣濃濃的人情味，放了個長假之後決定新專輯很多東西都要在台灣進行。（men\'s uno提供）

陳潔儀從小學就知道自己能唱，而且她一唱歌很多朋友就會來聽。以前的陳潔儀，純粹是歌手，許多是公司都安排得穩妥，久而久之，她覺得自己只是一個「發聲器」，然後漸漸地，她開始不喜歡唱歌，因為她有個叛逆的靈魂，舞法把所有東西自我壓縮，於是，在當紅之際，她走出象牙塔，為的就是「做自己」。

陳潔儀喜歡自在的唱歌，不像以前要很用力。（men\'s uno提供）

睽違12年，陳潔儀帶來全新國語專輯《天堂邊緣》，裡頭有許多故事、歌詞，反應了陳潔儀現在的人生態度，或許永遠保持純粹用心、離久彌新心態的陳潔儀，才是她最想展現在大家面前的樣貌。