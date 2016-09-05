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（圖多）彭于晏擺脫舒淇煙霧彈 青春不散場

2016/09/05 16:39

彭于晏在《危城》難得嘗試古裝大鬍子造型。不過他說只要劇情合理，為戲扮醜我不介意，愈能夠給觀眾驚喜愈好。（GQ雜誌提供）

〔記者馮亦寧／台北報導〕舒淇結婚，最高興的人就是彭于晏，他和舒淇再也不必被問到「姐弟戀」的問題。不過，對彭于晏來說，雖然這個話題結束了，他和電影之間的青春拚搏卻永遠不散場。

這幾年彭于晏電影一部接著一部拍，生活成為固定模式：拍片、宣傳、再拍片、再宣傳，這對於彭于晏來說一點也不以為苦：「拍戲最重要的就是選擇一個你喜歡的戲，拍攝過程不管再辛苦，你都會是開心的，很期待拍出來會是什麼樣的一部作品，這樣就夠了。」

彭于晏有沒有導演夢？他說：「我沒有想當導演，但我喜歡待在那個環境，和喜歡的導演學怎麼拍。」（GQ雜誌提供）

第三次登上《GQ》封面的彭于晏，因為長期四處奔波，各地的旅館、飯店就像家一樣，他自己也覺得「以旅館為家」很迷人。他在飯店裡開心地說：「我家要是有這麼漂亮就好了，哈哈。」

這幾回都和影壇大哥大合作的彭于晏，不但拜了洪金寶為師，也和梁家輝產生父子好交情，彭于晏的感覺如何？他說：「就像打籃球，當然想跟比自己強很多的對手來打，激發自己的潛能，有這麼好的機會，可以跟優秀的對手和導演們合作，他們看得起我，我必須得做，這也是我能跟別人不一樣的原因。」

彭于晏對於網友的看法是看過就忘了吧，不要往心裡走，評價人人都可以給，但最重要的是，你有沒有負責任地把這個角色演好。（GQ雜誌提供）

彭于晏的戲橫跨動作、科幻、愛情、警匪，不過，問起想不想拿個獎感覺自己受到肯定，彭于晏輕描淡寫地回答：「對我來說還太遠，現階段還有更想達到的目標，或許我今天沒辦法拍得獎片，但我能做的就是讓大家走進電影院看電影。前輩們花了多少時間和生命在電影圈，他們到現在還在電影圈，我有什麼道理不繼續演？」

彭于晏說自己務實，演員是工作，也是興趣，說到底，一切都是為了生活。（GQ雜誌提供）彭于晏拍《危城》一場吊鋼絲的戲拍了一整天，NG了53次，踹倒了兩、三個武行才拍成，也打破彭于晏生涯NG次數的紀錄。（GQ雜誌提供）

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