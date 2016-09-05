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《屍速列車》再飆新紀錄 3天內票房破億！

2016/09/05 16:15

由孔侑主演韓片《屍速列車》在台上映3天票房飆破億元大關。（車庫娛樂提供）

〔記者粘湘婉／綜合報導〕由孔侑、馬東石主演韓片《屍速列車》2日在台上映，片中活屍元素吸睛，對於親情、友情、愛情也有細膩刻劃，成功吸引大批影迷進戲院觀賞，擠爆周末電影院。該片繼首日破2300萬票房、30小時攀上3000萬後，首周末票房也在今天出爐，成功在3天內衝破億元票房大關！

片商車庫娛樂表示，《屍速列車》台北地區光3天票房就開出2600萬、全台統計破1億台幣，確定登上本周票房冠軍，亮眼成績也再創多項紀錄，登上台灣影史上非好萊塢電影中首周票房第3名，僅次於國片《賽德克•巴萊》、《那些年，我們一起追的女孩》。

此外，《屍速列車》也屢次被拿來與3年前、布萊德彼特主演的同類型殭屍片《末日之戰》比較，當時《末日之戰》上映3天半，全台票房近8000萬，如今《屍速列車》上映3天就破億，成功壓倒同類型好萊塢大片，也再次引起網友討論。

孔侑主演電影《密探》在威尼斯影展獲好評，將在11月4日在台上映。（傳影互動提供）

韓星孔侑在《屍速列車》中演活愛女心切的爸爸，精湛演技讓他再次攀上演藝高峰。他在南韓剛結束《屍》片宣傳，如今又如火如荼投入諜報片《密探》的宣傳行程。他在《密》片中飾演朝鮮的愛國青年，為推翻日本政府，成為抗日組織革命軍首領，與日本的特務單位諜對諜。該片入圍今年威尼斯影展「非競賽單元」，大獲當地外媒好評，並被南韓政府選為代表南韓角逐2017年奧斯卡最佳外語片獎項。當初《屍》片也是在坎城影展首映後獲好評，口碑傳回亞洲，如今《密》片在威尼斯影展獲得高評價，也讓外界看好《密》片有望延續這股韓片熱潮，再創票房佳績。《密探》已有片商購入，將在11月4日在台上映。

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