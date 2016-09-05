星媽咪韋汝劉真 爭人氣美妝女王
2016/09/05 14:46
正能量名模-倪雅倫。（Yahoo!奇摩提供）〔記者馮亦寧／台北報導〕演藝圈喜事連連，越來越多昔時清純女星現在都已經變成人母，在2016年Yahoo百萬人氣美妝賞網頁，Melody、劉真、倪雅倫、韋汝等人暢談保持優雅美麗的秘訣。而今年Yahoo百萬人氣美妝賞也充分展現出「女力」破水而出的女戰士，說明「女力即美麗」的形象。
國標舞女王劉真覺得當媽媽很難，只能用零碎時間照顧自己的外表。（Yahoo!奇摩提供）時尚媽咪Melody忙於工作，又要軋外景節目主持還要照顧電視劇演出，工作、家庭兩頭燒的她說：「保持年輕就要是以年輕的心應戰。」Melody的保養秘訣在於，抗老作戰不只針對皺紋，還有抗老成心態，心靈的保養跟外表同等重要。好久不見的名模倪雅倫也現身說法，倪雅倫覺得：「正能量就像是心情的保養品，要有開朗的心情才能維持美麗。」國標舞女王劉真今年初生下愛女「霓霓」之後，身材快速恢復，她覺得在所有工作當中，「母親」最難，所以她多用零碎時間為自己保養，才能保有女神般的顏質。
韋汝覺得年輕的心態才是抗老的最佳秘方。（Yahoo!奇摩提供）Melody工作、家庭兩頭燒，要保養自己的美麗外表跟保持不老心態真的是個大挑戰！（Yahoo!奇摩提供）
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