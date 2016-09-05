金鐘入圍3天後揭曉 佼佼沒有想讓吳宗憲
2016/09/05 14:19
金鐘入圍名單將揭曉，黃子佼（右）表示不讓賢吳宗憲（左）。（翻攝自臉書）
〔娛樂頻道／綜合報導〕第51屆電視金鐘獎將在8日揭曉入圍名單，「佼佼」黃子佼今年手頭有4個節目報名金鐘獎，坦言心情有點緊張，笑說倒數3天了，大概會失眠，去年那麼成功，今年不得獎好像有點糗，去年是他和吳宗憲互相廝殺，最後由他勝出，記者問今年有要讓賢嗎？黃子佼則笑著表示，這不是他能決定的事，卻補上一句：「但通常有報名的人，都是沒有要讓的意思。」
據《ETtoday》報導，雖然去年成功拿獎，今年有4個節目報名的黃子佼心情緊張，今他出席癌症希望基金會時透露，畢竟去年他拿了大獎，眾人一致看好他連莊，讓他略有壓力，並透露：「雖去年拿獎，但原本是5組入圍，後來只有3組，這樣贏了不是很快活，而且憲哥也不是很開心。」
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