政治經濟效應 故宮人數較去年度減少14％

新任故宮院長林正儀。（資料照，記者羅沛德攝）

〔記者楊媛婷／台北報導〕國立故宮博物院今公布今年度至8月為止的入館人數，1到8月入館總人數總共為322萬9061人次，日本團客人數為17萬4862人次，韓國團客人數為10萬5499人次，歐美團客人數為9084人次，東南亞團客人次為11578人次，我國與其他外籍個人人次為150萬3936人次，故宮院長林正儀表示，整體人數較去年同時期下降14%，人數下降則和政治與經濟因素有關。

林正儀上任後，努力推行新政，除了從9月開始開放館內有條件攝影（不開閃光燈、不用腳架、不用自拍棒等），另外也開放圖像檔案，與全民共享，也推行北院每日下午4點半，國人參訪故宮憑證免費入館。

因應故宮開放有條件攝影，林正儀表示將調整院內燈光，將捨棄傳統展場燈光，計畫改用現代的燈軌以及沒有紅外線等LED燈光，兼顧文物保護與展場展示，林正儀補充，燈光改善將先從特展的展館開始，會和民間燈光專業人員合作，讓博物館內的照明適宜，提升故宮服務品質，改善燈光的經費，則打算各處投入100至300萬逐步改善。

另對於外界詬病、罔顧環評的大故宮計畫，林正儀也語帶保留，他說故宮不只是台灣重要的博物館，也是國際行博物館，「大故宮計畫牽涉到空間意象還有典藏空間，會務實來做。」

對於日益逼仄的典藏空間，林正儀說，目前典藏空間跟行政大樓在同一區域，確實需要進行必要的區隔，讓典藏環境完備與單純，也會再添購設備，讓設備更齊全。

為配合小英政府的「新南向政策」，林正儀也宣示將和學校合作，引進柬埔寨、越南等語言人才，也會強化導覽，他強調城市的觀光發展跟文化有關係，也希望城市可以再度帶動觀光。