限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開
我同意
我已年滿18歲進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
歡迎加入【自由娛樂】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝
首頁 > 即時新聞

政治經濟效應 故宮人數較去年度減少14％

2016/09/05 13:24

新任故宮院長林正儀。（資料照，記者羅沛德攝）

〔記者楊媛婷／台北報導國立故宮博物院今公布今年度至8月為止的入館人數，1到8月入館總人數總共為322萬9061人次，日本團客人數為17萬4862人次，韓國團客人數為10萬5499人次，歐美團客人數為9084人次，東南亞團客人次為11578人次，我國與其他外籍個人人次為150萬3936人次，故宮院長林正儀表示，整體人數較去年同時期下降14%，人數下降則和政治與經濟因素有關。

林正儀上任後，努力推行新政，除了從9月開始開放館內有條件攝影（不開閃光燈、不用腳架、不用自拍棒等），另外也開放圖像檔案，與全民共享，也推行北院每日下午4點半，國人參訪故宮憑證免費入館。

因應故宮開放有條件攝影，林正儀表示將調整院內燈光，將捨棄傳統展場燈光，計畫改用現代的燈軌以及沒有紅外線等LED燈光，兼顧文物保護與展場展示，林正儀補充，燈光改善將先從特展的展館開始，會和民間燈光專業人員合作，讓博物館內的照明適宜，提升故宮服務品質，改善燈光的經費，則打算各處投入100至300萬逐步改善。

另對於外界詬病、罔顧環評的大故宮計畫，林正儀也語帶保留，他說故宮不只是台灣重要的博物館，也是國際行博物館，「大故宮計畫牽涉到空間意象還有典藏空間，會務實來做。」

對於日益逼仄的典藏空間，林正儀說，目前典藏空間跟行政大樓在同一區域，確實需要進行必要的區隔，讓典藏環境完備與單純，也會再添購設備，讓設備更齊全。

為配合小英政府的「新南向政策」，林正儀也宣示將和學校合作，引進柬埔寨、越南等語言人才，也會強化導覽，他強調城市的觀光發展跟文化有關係，也希望城市可以再度帶動觀光。

推薦新聞
林志玲言承旭被爆共用經紀人 粉絲敲碗復合 林志玲言承旭被爆共用經紀人 粉絲敲碗復合
2016/09/05 14:48
星媽咪韋汝劉真 爭人氣美妝女王 星媽咪韋汝劉真 爭人氣美妝女王
2016/09/05 14:46
霸氣李敖其實...哈佛兒李戡揭父真面目 霸氣李敖其實...哈佛兒李戡揭父真面目
2016/09/05 14:24
李易再婚六月喊改嫁 夫妻賭氣噴笑 李易再婚六月喊改嫁 夫妻賭氣噴笑
2016/09/05 14:04
「洛基」不爽淪高級應召男 分手泰勒絲倒數計時 「洛基」不爽淪高級應召男 分手泰勒絲倒數計時
2016/09/05 14:02
《食尚玩家》前進小琉球 驚遇船上有人臨盆 《食尚玩家》前進小琉球 驚遇船上有人臨盆
2016/09/05 13:56
《美隊3》打鬥動作戲 酷寒戰士90％都自己來 《美隊3》打鬥動作戲 酷寒戰士90％都自己來
2016/09/05 13:49
（圖多）全智賢拍寫真 秋冬look美翻 （圖多）全智賢拍寫真 秋冬look美翻
2016/09/05 13:22
Jolin假日出遊 汗濕白T網友喊害羞 Jolin假日出遊 汗濕白T網友喊害羞
2016/09/05 12:25
無修圖外流！小嶋陽菜凸肚腰內肉現形 無修圖外流！小嶋陽菜凸肚腰內肉現形
2016/09/05 12:05
（贈票）裘德洛被打上癮 一次不夠還要妮可基嫚用力點 （贈票）裘德洛被打上癮 一次不夠還要妮可基嫚用力點
2016/09/05 12:00
田馥甄自爆「工作戀愛難兼顧」 網友熱議 田馥甄自爆「工作戀愛難兼顧」 網友熱議
2016/09/05 11:53
走過吸毒案 柯震東不因輿論放棄演戲 走過吸毒案 柯震東不因輿論放棄演戲
2016/09/05 11:51
假道歉將反撲？炎亞綸批羽協黑道、吃相難看 假道歉將反撲？炎亞綸批羽協黑道、吃相難看
2016/09/05 11:49
SHINee溫流演唱會扭傷腳 IG報平安：我沒事 SHINee溫流演唱會扭傷腳 IG報平安：我沒事
2016/09/05 11:12
曾考附中全校第二名 納豆「為了戲劇」放棄台大 曾考附中全校第二名 納豆「為了戲劇」放棄台大
2016/09/05 11:02
布魯斯被同居人出賣 「屎炸客廳」噁爆 布魯斯被同居人出賣 「屎炸客廳」噁爆
2016/09/05 11:01
《屍速》最MAN馬東錫真功夫 徒手打喪屍 《屍速》最MAN馬東錫真功夫 徒手打喪屍
2016/09/05 10:38
《屍速》人氣女學生首選非昭熙 是少時的她 《屍速》人氣女學生首選非昭熙 是少時的她
2016/09/05 09:59
小哈利親哄Q妹睡覺 伊能靜暖在心裡 小哈利親哄Q妹睡覺 伊能靜暖在心裡
2016/09/05 09:03
自由娛樂頻道
電腦版 / 手機版
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.