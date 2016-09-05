（圖多）全智賢拍寫真 秋冬look美翻
2016/09/05 13:22
南韓女星全智賢為代言的服飾品牌拍時尚畫報，在倫敦古典氛圍下更有神秘的美感。（翻攝自韓網）
〔娛樂頻道／綜合報導〕南韓國民女神全智賢今年2月升格當媽，產後休養不久就宣告復出，積極回歸演藝事業，這個月將要和另一大咖李敏鎬合拍電視劇，近日她為代言的服裝品牌NEPA，遠赴倫敦拍攝廣告畫報，穿上符合秋冬氣息的服裝，展現隨性自然的日常模樣，在倫敦現代和古典交融的背景中，展現充滿優雅高貴的大氣風範。
南韓女星全智賢日前到英國倫敦拍攝服裝宣傳照，產後火速恢復玲瓏身段的她，加上細長美腿，將長靴和大衣都詮釋的很有味道，有時綻放笑容，有時凝視遠方似在沉思，展現女神的多樣獨特魅力，而倫敦獨有的古典氛圍則讓畫報更添神秘色調。
南韓女星全智賢為代言的服飾品牌拍時尚畫報，在倫敦古典氛圍下更有神秘的美感。（翻攝自韓網）
南韓女星全智賢為代言的服飾品牌拍時尚畫報，在倫敦古典氛圍下更有神秘的美感。（翻攝自韓網）
南韓女星全智賢為代言的服飾品牌拍時尚畫報，在倫敦古典氛圍下更有神秘的美感。（翻攝自韓網）
南韓女星全智賢為代言的服飾品牌拍時尚畫報，在倫敦古典氛圍下更有神秘的美感。（翻攝自韓網）
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