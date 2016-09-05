流出KAI與Krystal密室約會照 肇事者親筆信道歉

KAI與Krystal這對SM娛樂的社內情侶，上月到知名的「密室逃脫」咖啡廳時，約會的監視器畫面遭人外流。（翻攝自Insight）

〔記者陳昱均／綜合報導〕身為「SM娛樂」同門社內情侶的「EXO」KAI與「f（x）」Krystal，自從2人戀情被曝光後就掀起極大熱議。而上月2人到一間知名的「密室逃脫」咖啡廳去約會，沒想到竟有店員直接將2人在裡面合力解題的監視器畫面給外流，這已經幾乎是違反客人隱私的行為，因此遭到網友猛烈砲轟。昨天（4日），流出該監視器畫面的肇事者，就終於不堪輿論壓力，在推特上公開發文為自己的行為道歉。

KAI與Krystal公開認愛後，戀情就備受外界矚目。（翻攝自W雜誌）

這名公開KAI與Krystal在密室裡約會監視器畫面照片的店員，4日在自己的推特寫道：「我要向那些因為被這些監視器畫面截圖而受到傷害的KAI及他的粉絲們道歉，貼出這些照片本來就是違反KAI個人隱私的行為，而我就這樣毀了他的名聲，對此我衷心感到抱歉。」同時，他也表示：「我知道我貼出這些照片的話，就會被瘋狂擴散出去，原先我以為我不會被抓到才這樣做，不過看來是我太過自滿了，我現在覺得十分尷尬與羞愧，也知道自己這樣的行為是錯誤的了。」

該名流出監視器畫面的肇事者，4日公開了自己的親筆信，要來向KAI及他的粉絲們道歉。（翻攝自Instiz）

由於這組照片在曝光後，確實被大量擴散轉發，同時也引發熱烈討論，並讓KAI的粉絲們開始追尋各種蛛絲馬跡來尋找真兇，這讓曝光這組照片的肇事者突然感到害怕了起來，他透露：「我在發現這組KAI跟Krystal的照片散播得如此快速後，突然就感到害怕，於是才會把這則推文與整個推特帳號都砍掉了，我實在太害怕KAI的粉絲們可能會來肉搜我並與我對質，不過我現在樂於接受任何批評與懲罰。」先前忙著蒐證的KAI粉絲們，也表示目前已經在與律師商討後續是否要繼續採取法律途徑處理，同時也感謝所有人的幫忙，讓他們能夠順利追蹤到肇事者。

KAI的粉絲們為了保護偶像名譽，一直十分努力蒐證，要揪出真兇來。（翻攝自聯合新聞）