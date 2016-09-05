（贈票）裘德洛被打上癮 一次不夠還要妮可基嫚用力點

妮可基嫚在《天才柏金斯》以為柯林佛斯是小三，怒賞裘德洛耳光。（傳影互動提供）

〔記者盧家豪／綜合報導〕英國男星裘德洛在新片《天才柏金斯》中拍桌嗆柯林佛斯，作為「回報」妮可基嫚在片中為了「小三」怒賞裘德洛巴掌！

在片中裘德洛飾演的作家為了出版新作全心投入事業，不但沒花時間陪飾演妻子的妮可基嫚，還搞失蹤，害得妮可基嫚以為有小三介入，結果兩人大吵架，妮可基嫚氣到賞裘德洛一記大耳光。這場「打戲」為了不同角度的鏡頭拍了很多場，裘德洛最後臉都腫了，讓妮可基嫚不忍再出手，沒想到裘德洛卻主動上前要妮可基嫚不要手下留情，還說：「沒關係，用力打！」十分敬業。

裘德洛和妮可基嫚在《天才柏金斯》飾演夫妻。（傳影提供）

《天才柏金斯》卡司陣容堅強，請來裘德洛、柯林佛斯、妮可基嫚、蘿拉琳妮等人同台飆戲。本片改編自真人真事，講述編輯柏金斯一天收到一份神秘小說手稿，頓時對這位神秘作家充滿好奇，決心幫助這名作家的寫作事業推上巔峰。電影將於9月14日全台上映。

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《天才柏金斯》預告：（相關影片取自YouTube，如遭移除敬請見諒）