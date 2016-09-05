SHINee溫流演唱會扭傷腳 IG報平安：我沒事

上周末SHINee展開一連3天的演唱會，但溫流在最終場後半不慎扭傷右腳。（翻攝自推特）

〔記者陳昱均／綜合報導〕「SM娛樂」旗下5人男團「SHINee」上周五到日一連在首爾奧林匹克公園體操競技場舉辦3場「SHINee CONCERT-SHINee WORLD V」演唱會，原本整個過程都十分順利，不過沒想到溫流卻在4日最後一場的演出後半段不慎扭傷右腳，痛到直接下台處理傷勢，雖然最後仍堅持回到台上與粉絲致歉，但狀況依然相當讓人憂心。

SHINee上周末一連3天在首爾奧林匹克公園體操競技場舉辦「SHINee CONCERT-SHINee WORLD V」演唱會。（翻攝自Newspim）

根據現場粉絲表示，溫流是在唱到演出後面的《Ready Or Not》時，因轉完圈圈要從舞台左側跑回中央，疑似因頭還暈著，就不小心摔倒；雖然溫流當下爬起來硬是笑著唱完自己的部分，不過後來發現腳痛到幾乎無法動，才一跳一跳地返回後台處理。溫流在缺席了2首歌之後，在《Everybody》時才重返舞台上，也對台下粉絲表達歉意：「今天不能給大家帶來的表演，我們下次會更努力的再給大家表演」，下台後也發了一張與鐘鉉的合照，安慰粉絲：「我沒事」，但還是讓粉絲心疼不已。

溫流在到後台處理傷勢後，又重新回到舞台與粉絲致歉。（翻攝自推特） 演唱會結束後，溫流也在自己的Instagram上向粉絲報平安。（翻攝自Instagram）

而今天（5日），所屬社「SM娛樂」就對溫流的傷勢做出說明：「溫流在演唱會結束後已經前往醫院接受檢查，診斷結果顯示，雖然扭傷右腳，但慶幸並未傷及骨頭，只要減少運動量並充分休息就能順利康復。」目前為了保護溫流的腳，腿上已經打了石膏來固定，由於接下來SHINee即將帶著新專輯回歸，不免讓人擔心是否影響活動日程，對此，「SM娛樂」則表示溫流的傷勢應該不影響回歸的準備工作，不過也會視他的身體狀況來調整行程。

所屬社「SM娛樂」表示根據醫院檢查結果，溫流沒有傷到骨頭，只要好好休養就能復原。（翻攝自Vyrl）