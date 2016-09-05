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《屍速》最MAN馬東錫真功夫 徒手打喪屍

2016/09/05 10:38

《屍速列車》男二馬東錫在片中衝鋒陷陣，徒手打喪屍的帥氣度不輸男主角孔宥。（翻攝自韓網）〔娛樂頻道／綜合報導〕南韓殭屍片《屍速列車》截至昨天為止，已突破6000萬台幣票房，不斷刷新韓片紀錄，有望在本周達到破億成績，《屍》片無論是劇情節奏、視覺設計，還是特效畫面，所創造的效果和娛樂性都媲美好萊塢，驚人的口碑和票房成績就是最好的證明，電影熱賣，演員的人氣和聲勢也更加高漲，其中除了飾演男主角的孔宥，最受觀眾喜愛的還有男二馬東錫，雖然渾身肌肉又長得凶神惡煞，但他其實有個超不搭的暱稱「馬可愛」。

馬東錫未出道前擔任格鬥教練，武打功夫都是真的。（翻攝自韓網）據《ETtoday》報導，在片中雖然馬東錫是配角，但戲分和帥氣指數完全不輸孔宥，為了守護親人朋友衝鋒陷陣，徒手狠打殭屍的模樣，擄獲無數觀眾的心，原來45歲的他未出道前住在美國，擔任格鬥選手的私人教練，武打功夫都是真的，因此能在片中遊刃有餘的和殭屍決鬥，不需靠特效或臨演。

雖然長得粗曠兇狠，其實個性隨和又幽默，且愛護小孩和動物，深受南韓女性愛戴。（翻攝自韓網）馬東錫演過多部經典電影《與犯罪的戰爭：壞傢伙的全盛時代》、《群盜：民亂的時光》、《鄰居》等，甚至還憑《鄰居》奪下百想藝術大賞最佳男配角，雖然外表兇狠又粗曠，常常演壞人，其實他私底下個性隨和，且非常幽默風趣，常在許多作品幕後花絮看到他把全場逗得笑成一團，因為粗曠兼開心果，反差萌的他深得韓妞們的歡心，在演出韓劇《壞傢伙們》、《暴瘋刑警》時，就有許多女網友直呼：「求交往！」

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