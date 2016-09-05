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宋智孝坦言對RM不再積極 希望觀眾...

2016/09/05 08:54

宋智孝受訪時坦言：「對《RM》已經不像過去那麼積極了。」（翻攝自韓網）

〔娛樂頻道／綜合報導〕南韓女星宋智孝在綜藝節目《Running Man》擔任固定班底，因傻氣大方的個性，加上常常率性的素顏上場，備受觀眾喜愛，還被封「懵智」，她近期接受雜誌《NUYOU》採訪，談到在節目中的形象，坦言自己好勝心很強，但現在已經「不像過去那麼積極了」，表示比起一定要在競賽中獲勝，她更加享受過程。

宋智孝表示在遊戲過程中，不再自己埋頭猛幹，而是試著和嘉賓交流、互動或是建立友誼，她說：「我希望用更好的狀態工作，讓觀眾看到我的努力。」而談到「懵智」的封號，她也認為跟自己很相符，並不會排斥。

宋智孝雖是女生，在《RM》中卻比所有男生還衝勁十足，好勝心也很強。（翻攝自臉書）

宋智孝沒有偶像包袱，上山下海扮醜或弄髒服裝都沒在怕。（翻攝自網路）

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