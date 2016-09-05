布魯斯被同居人出賣 「屎炸客廳」噁爆
2016/09/05 11:01
〔娛樂頻道／綜合報導〕新生代藝人布魯斯、林敬倫昨一起舉辦和粉絲同樂的慶生會，2人是同門師兄弟又同天生日，交情好到曾同居當室友，問林敬倫最不能忍受布魯斯哪點？他直接出賣好友，爆料布魯斯的愛犬威力超強，曾經用便便轟炸客聽，讓對方只能尷尬傻笑。
據《蘋果日報》報導，都是體育健將的2人，慶生會採體育課的方式進行，讓他們和粉絲近距離接觸，分組遊戲包括躲避球、牽手走健康步道等，身為壽星的他們也不忘給粉絲福利，一下秀胸肌，一下幫按摩，讓一票粉絲笑得花枝亂顫，直呼被電暈了，而身為他們老闆的柴智屏也大方送上蛋糕和名牌皮夾，祝福他們事業順利、荷包滿滿。
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