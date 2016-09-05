《屍速》人氣女學生首選非昭熙 是少時的她

《屍速列車》中的女學生「珍熙」一角，第一人選並不是昭熙（前）。（車庫娛樂提供）〔娛樂頻道／綜合報導〕南韓電影《屍速列車》近日於台灣正式上映，片中除活屍為一大看點外，劇情更與人性、親情等層面環環相扣，驚悚之餘格外扣人心弦，而其中飾演女學生「珍熙」一角的前「Wonder Girls」成員昭熙，在電影上映後也受到外界關注，不過，據悉昭熙並非該角色的首選，第一人選另有其人。

《屍速列車》在台才上映短短3天已狂捲6000萬票房，熱度驚人。而片中女學生「珍熙」一角，在片中與崔宇植飾演的棒球隊男孩飾演一對情侶，雙方為救彼此奮不顧身，兩人愛情令人為之動容。然而原本昭熙所飾演的這女學生角色，原定是由「少女時代」成員徐玄飾演，有消息指出，當時導演延尚昊與徐玄也一起談論過劇本，但後來公司因《屍速》拍攝時間與少時海外行程重疊把該角色推掉，因此讓徐玄錯失能演出該片的好機會。

徐玄原本有望接演《屍速列車》中的女學生「珍熙」一角，但因該片拍攝時間與工作行程衝突，而錯失好機會。（翻攝自微博）事實上，徐玄先前也曾錯失好機會，去年她在節目上自曝曾接獲電影《初戀築夢101》女主角的邀約，同樣因公司而推掉角色。後來該角改由秀智接演，秀智更因演出該片後人氣大增，被封為「國民初戀」，戲約量暴增。