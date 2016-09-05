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閃婚後微博首PO文 舒淇竟喊「罷X」

2016/09/05 08:02

舒淇與馮德倫日前突然宣布閃婚。（翻攝自微博）

〔記者陳昱均／綜合報導〕女星舒淇日前突然爆出與認識20年、交往4年的男星馮德倫閃婚的喜訊，震撼了整個娛樂圈，不少星友及粉絲紛紛為2人送上祝福，希望這對有情人能夠一直長長久久的幸福下去。然而，隨興又率性的2人除了在結婚啟事中表示：「婚事就是這麼簡單，禮服就是這麼隨興，決定就是這麼突然，不會有任何婚宴與派對」外，目前也仍繼續投入在布拉格拍攝的新片《俠盜聯盟》中。舒淇在閃婚消息曝光後，於今早首度在微博PO文，沒想到卻只放話：「我罷學！」

剛宣布閃婚消息的馮德倫（最左）與舒淇（右二），目前已繼續投入在布拉格拍攝的新片《俠盜聯盟》中。（翻攝自新浪娛樂）

舒淇今凌晨4點左右在微博貼出一張數學方程式的圖片，圖片中的4個等式都被挖空，只給最終相加與相減的結果，要求得這4個框框裡的數字分別是什麼，上頭還寫了：「請教學霸」，但是這似乎卻讓舒淇傷透了腦筋，怎麼都無法算出正確答案來，於是只好無奈大喊：「我罷學！」幸好，貼心的粉絲及網友們馬上出動，為舒淇算出正確解答來，同時也疑惑：「怎麼結婚還在復習四元一次方程式？」引發熱議。

舒淇在閃婚後的微博首篇PO文，竟是解四元一次方程式的數學題。（翻攝自舒淇微博）

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