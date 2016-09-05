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百億妻呢？吳建豪勾妹喝朱孝天喜酒

2016/09/05 08:03

吳建豪（左）、言承旭（右）出席昔日戰友朱孝天（中）的婚禮，義氣十足。（朱孝天工作室提供）〔娛樂頻道／綜合報導〕朱孝天和中國女星韓雯雯前天在峇里島大婚，婚禮隆重而盛大，從早到晚嗨超過18小時，婚宴除了新人外，最吸睛的肯定是吳建豪、言承旭的現身，F3驚喜合體更掀現場氣氛高潮，不過特別的是，一般出席婚禮，大家身邊都是另一半，吳建豪的女伴卻不是百億千金老婆石貞善，而是小13歲、同母異父的妹妹姚鳳鳳。

吳建豪出席朱孝天婚禮沒帶百億妻，而是帶同母異父的妹妹姚鳳鳳同行。（翻攝自微博）據《蘋果日報》報導，天雯夫妻一早5點半起床梳化，早上迎娶、下午教堂儀式到晚上派對約11點結束，小倆口在晚宴還以華爾滋開唱，還合唱情歌，相當浪漫，但F3合體唱《流星雨》更吸引所有賓客一起大合唱，場面超溫馨，吳建豪雖沒妻子在旁，但拎著漂亮妹妹來喝喜酒，又能來祝福兄弟，看來心情頗佳未受影響。

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