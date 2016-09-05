演藝圈太複雜可怕 奶爸男星不讓女兒當藝人

愛女心切的艾希頓庫奇，並不希望女兒踏入演藝圈中。（翻攝自babyrazzi）

〔記者陳昱均／綜合報導〕好萊塢男星艾希頓庫奇（AshtonKutcher）與妻子蜜拉庫妮絲（Mila Kunis）結婚1年，育有一名快2歲的女兒Wyatt，同時也正在準備迎接第2個孩子的到來，一家人十分幸福美滿。然而，因為夫妻倆都在演藝圈打滾多年，所以自己深知這個圈子的複雜與可怕，愛女心切的小艾就表示保護女兒遠離這個光怪陸離的環境，是他的責任。

艾希頓庫奇（中）與妻子蜜拉庫妮絲（右）育有1女，現在也準備迎接第2個寶寶的誕生。（翻攝自allstarsintheworld）

艾希頓庫奇最近接受《今夜娛樂》（Entertainment Tonight）訪問時，表示自己會盡全力保護女兒遠離自己與妻子所身處的好萊塢繁華世界，也在被問及是否會讓女兒Wyatt踏入演藝圈時，毫不考慮地就回答了：「不會！」不過小艾也表示，若女兒長大到能夠自己做選擇，也真的自己希望能夠進入這個圈子，那他就不會阻止，只是在女兒長大到能夠做出這樣決定的過程裡，當爸的他得全權負責才行，「保護她遠離這個光怪陸離的圈子，是我應盡的責任」。

艾希頓庫奇認為，自己必須保護女兒遠離演藝圈複雜的環境，直到她真的能做出決定、打算成為藝人為止。（翻攝自celebritybabyscoop）

身為人盡皆知的好萊塢明星，一舉一動都備受關注，尤其是在社交平台上的任何發文，都有可能引起爭端，小艾對此就語重心長地表示：「我學會了要時時刻刻監視我自己，也得清楚自己在社交平台上所說的話，都會引起熱烈討論，並會有責任要扛」，他還形容在社交平台上發文就像是「把肉丟進籠子裡一樣」，並說道：「不管你原先的用意有多好，就是會有人出現來毀了它」，讓人聽了十分無奈，也不難理解小艾為何會這麼不希望女兒被攪和進這個圈子裡了。

艾希頓庫奇（右）與妻子蜜拉庫妮絲（左）是好萊塢的知名明星夫妻檔，一舉一動都備受矚目。（翻攝自US Magazine）