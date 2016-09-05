限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開
我同意
我已年滿18歲進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
歡迎加入【自由娛樂】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝
首頁 > 東推西推

演藝圈太複雜可怕 奶爸男星不讓女兒當藝人

2016/09/05 08:56

愛女心切的艾希頓庫奇，並不希望女兒踏入演藝圈中。（翻攝自babyrazzi）

〔記者陳昱均／綜合報導〕好萊塢男星艾希頓庫奇（AshtonKutcher）與妻子蜜拉庫妮絲（Mila Kunis）結婚1年，育有一名快2歲的女兒Wyatt，同時也正在準備迎接第2個孩子的到來，一家人十分幸福美滿。然而，因為夫妻倆都在演藝圈打滾多年，所以自己深知這個圈子的複雜與可怕，愛女心切的小艾就表示保護女兒遠離這個光怪陸離的環境，是他的責任。

艾希頓庫奇（中）與妻子蜜拉庫妮絲（右）育有1女，現在也準備迎接第2個寶寶的誕生。（翻攝自allstarsintheworld）

艾希頓庫奇最近接受《今夜娛樂》（Entertainment Tonight）訪問時，表示自己會盡全力保護女兒遠離自己與妻子所身處的好萊塢繁華世界，也在被問及是否會讓女兒Wyatt踏入演藝圈時，毫不考慮地就回答了：「不會！」不過小艾也表示，若女兒長大到能夠自己做選擇，也真的自己希望能夠進入這個圈子，那他就不會阻止，只是在女兒長大到能夠做出這樣決定的過程裡，當爸的他得全權負責才行，「保護她遠離這個光怪陸離的圈子，是我應盡的責任」。

艾希頓庫奇認為，自己必須保護女兒遠離演藝圈複雜的環境，直到她真的能做出決定、打算成為藝人為止。（翻攝自celebritybabyscoop）

身為人盡皆知的好萊塢明星，一舉一動都備受關注，尤其是在社交平台上的任何發文，都有可能引起爭端，小艾對此就語重心長地表示：「我學會了要時時刻刻監視我自己，也得清楚自己在社交平台上所說的話，都會引起熱烈討論，並會有責任要扛」，他還形容在社交平台上發文就像是「把肉丟進籠子裡一樣」，並說道：「不管你原先的用意有多好，就是會有人出現來毀了它」，讓人聽了十分無奈，也不難理解小艾為何會這麼不希望女兒被攪和進這個圈子裡了。

艾希頓庫奇（右）與妻子蜜拉庫妮絲（左）是好萊塢的知名明星夫妻檔，一舉一動都備受矚目。（翻攝自US Magazine）

相關新聞

推薦新聞
《屍速》人氣女學生首選非昭熙 是少時的她 《屍速》人氣女學生首選非昭熙 是少時的她
2016/09/05 09:59
48歲影帝仍有赤子之心 溜滑梯玩到不亦樂乎 48歲影帝仍有赤子之心 溜滑梯玩到不亦樂乎
2016/09/05 09:43
演藝圈太複雜可怕 奶爸男星不讓女兒當藝人 演藝圈太複雜可怕 奶爸男星不讓女兒當藝人
2016/09/05 08:56
《屍速列車》3天飆破6千萬 賣座秘訣靠這招 《屍速列車》3天飆破6千萬 賣座秘訣靠這招
2016/09/04 22:52
首場見面會圓滿結束 泫雅PO文：愛你們 首場見面會圓滿結束 泫雅PO文：愛你們
2016/09/04 22:01
張藝興忍腰傷抱她「下腰過竿」11次 粉絲暴怒：太過分！ 張藝興忍腰傷抱她「下腰過竿」11次 粉絲暴怒：太過分！
2016/09/04 21:18
井柏然同款耳環戴8年 背後原因有洋蔥 井柏然同款耳環戴8年 背後原因有洋蔥
2016/09/04 20:26
被偷親之後 GD竟主動又牽又搭肩女粉絲 被偷親之後 GD竟主動又牽又搭肩女粉絲
2016/09/04 18:56
躲導播室偷看林志玲 范冰冰：她好美啊！ 躲導播室偷看林志玲 范冰冰：她好美啊！
2016/09/04 18:49
日演藝圈爆雜交派對 人氣男團讓未成年少女懷孕 日演藝圈爆雜交派對 人氣男團讓未成年少女懷孕
2016/09/04 17:04
小模威尼斯紅毯開高衩 該邊C字褲一覽無遺 小模威尼斯紅毯開高衩 該邊C字褲一覽無遺
2016/09/04 16:21
英記者訪G20指杭州變非洲 網友瘋轉讚他帶種 英記者訪G20指杭州變非洲 網友瘋轉讚他帶種
2016/09/04 16:18
《蜘蛛人》動畫配音員酒駕被捕 需入獄服刑4天 《蜘蛛人》動畫配音員酒駕被捕 需入獄服刑4天
2016/09/04 15:16
《屍速列車》男星勇救乘客 獲頒KTX榮譽車長 《屍速列車》男星勇救乘客 獲頒KTX榮譽車長
2016/09/04 15:05
（影音）曾被說素顏像GD 珉雅直接化身GD搞笑 （影音）曾被說素顏像GD 珉雅直接化身GD搞笑
2016/09/04 14:39
《美隊3》鋼鐵人想親手殺死酷寒戰士 原來還有這個原因... 《美隊3》鋼鐵人想親手殺死酷寒戰士 原來還有這個原因...
2016/09/04 13:32
諧星女神變「蜂后」 時尚秀辣曬M字腿 諧星女神變「蜂后」 時尚秀辣曬M字腿
2016/09/04 13:03
琳西狂發性感照 倔等未婚夫道歉 琳西狂發性感照 倔等未婚夫道歉
2016/09/04 07:14
性感女神難為！泫雅憂水腫見客 中午抵台後只喝水 性感女神難為！泫雅憂水腫見客 中午抵台後只喝水
2016/09/03 18:46
一代芭蕾伶娜爆秘密 演出功力被讚「上帝禮物」 一代芭蕾伶娜爆秘密 演出功力被讚「上帝禮物」
2016/09/03 18:40
自由娛樂頻道
電腦版 / 手機版
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.