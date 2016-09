馮德倫婚後上工 手拿對講機這顆最亮

馮德倫上傳工作照,沒因結婚懈怠。(翻攝自馮德倫微博)〔娛樂頻道/綜合報導〕舒淇、馮德倫日前爆出閃婚,震驚各界。但當此事被大量報導和關注時,男方卻一直不見人影,也沒做回應。昨天馮德倫終於現身,在微博發文表示感謝,還意外被網友發現「手中亮點」。

馮德倫說:「謝謝媒體和朋友們的祝福。正在森林裡趕拍戲。Thank you all so much!」並上傳兩張工作照,只見帶著墨鏡的馮德倫面帶微笑,倚著樹,手拿對講機做指示,工作很認真,沒因結婚而懈怠;然網友無暇欣賞馮德倫帥樣,目光皆被他手上閃亮的婚戒吸引;而這也不禁令人猜測他是故意秀婚戒、曬幸福。

馮德倫手上婚戒閃亮亮,像是故意秀出。(翻攝自馮德倫微博)