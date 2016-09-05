《屍速列車》在台狂捲6千萬 導演卻因這件事暴怒

《屍速列車》駛進台灣，上映僅3天已狂捲6000萬票房，刷新影史韓片票房紀錄。（車庫娛樂提供）

〔記者陳立妍／綜合報導〕由孔侑主演的活屍災難片《屍速列車》駛進台灣，掀起影迷搶搭熱潮，在台上映不到30小時便擊退雄踞韓片票房冠軍13年的《鬼魅》，上映3天已狂捲6000萬票房，且口碑持續在網上發酵。不過，先前《屍》片在韓試映後，竟有網友在上映前提早劇透，讓導演延尚昊十分氣憤，痛批：「雖然這不是我們能阻止的，但還是希望看過電影的觀眾能照顧一下別人。」

對於網友暴雷結局的行為，導演延尚昊說：「網路上出現劇透讓我覺得很可惜，而且我認為並不是因為失誤才上傳的，所以感到很遺憾，雖然這不是我們能阻止的，但還是希望看過電影的觀眾能照顧一下別人。」因此，為了讓還沒看過《屍速列車》的人能好好享受觀賞電影的趣味，台灣的影迷們千萬別再犯相同的錯誤囉！

此外，《屍速列車》的前傳動畫《起源：首爾車站》，將於10月13日開跑的台中國際動畫影展首映，屆時導演延尚昊將親自訪台與影迷分享他的創作理念，令人期待。

對於結局在網路上被公開，導演延尚昊非常氣憤，希望網友發揮同理心勿劇透。（翻攝自日刊體育）