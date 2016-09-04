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《屍速列車》3天飆破6千萬 賣座秘訣靠這招

2016/09/04 22:52

由孔侑（右）、馬東石主演韓片《屍速列車》截至4日下午已確定突破台幣6000萬票房。（車庫娛樂提供）

〔記者粘湘婉／綜合報導〕由孔侑、馬東石主演韓片《屍速列車》口碑、影評不斷發酵， 2日起在台上映，全台戲院突破80間戲院，打破日韓電影上映規模，在短短30小時內票房就飆破3000萬，今上映邁入第3天，已知票房就已突破6000萬，票房數字不斷更新，再次突破台灣影壇韓片票房紀錄。

《屍速列車》找來韓片《哭聲》的動作指導現代舞蹈家朴在仁，花費半年訓練活屍演員。（車庫娛樂提供）

《屍速列車》描述孔侑帶著愛女搭上高鐵，卻遇到屍變病毒在車廂肆虐，所有乘客被迫在密閉空間下與活屍搏鬥，並在生死關頭下展現真實人性，對於親情、友情、愛情的細膩刻劃惹哭不少影迷，血淋淋的殘酷現實也被解讀為是嘲諷南韓社會資本家及社會現象。該片除了在南韓狂捲28億台幣，成為今年最賣座韓片外，在香港上映僅9天票房也突破1.2億台幣，狂掃亞洲各地電影市場。

《屍速列車》導演延尚昊過去是動畫導演出身，靠著手繪動畫的平實風格，捕捉社會陰暗面，創作出批判性強烈的《豬玀之王》和《偽善者》等作品，首部真人電影也緊扣寫實風格，在與活屍搏鬥的速度感中，帶出人性的多個面向。值得一提的是，該片製作費比起好萊塢大片動輒數十億，僅花費約2.6億台幣，導演也找來韓片《哭聲》的動作指導現代舞蹈家朴在仁，花費半年訓練活屍演員，並結合過去的動畫經驗，將片中約3分之1的畫面透過動畫處理，CG效果搭上逼真動作場景，成功打造賣座強片。

《屍速列車》導演延尚昊過去是動畫導演出身，在片中結合動畫經驗，成功打造刺激感十足的特效畫面。（車庫娛樂提供）

片商車庫娛樂今下午表示，目前《屍速列車》票房已確定突破6000萬，但週日票房回報較慢，預計周一才會有確切的統計數字，但照該片氣勢來看，極有機會在近日內突破億萬票房。前傳動畫《起源：首爾車站》也已確定在10月13日開跑的台中國際動畫影展首映，並於10月21日躍上大銀幕，導演延尚昊亦將親自訪問台灣，在台中、台北兩地與影迷見面暢談創作理念。

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