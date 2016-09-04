張克帆出道28年首開唱 下跪求婚抱得美人歸

張克帆（右）在演唱會上求婚。（記者王文麟攝）

〔娛樂頻道／綜合報導〕藝人張克帆年輕時和馬國賢、張洛君等人組成男孩團體「紅孩兒」出道，雖然後來團員各自轉向上通告、主持節目，但張克帆依然對於歌唱很有熱忱。今日，張克帆除了圓夢舉辦「兩個世界」演唱會，還向女友求婚成功！

張克帆今日終於開了個人售票演唱會。（記者王文麟攝）

張克帆今天在ATT SHOW BOX舉辦了他的首場個人售票演唱會，不但請到了「紅孩兒」的隊員馬國賢和王海倫，還一同唱跳團體歌曲《故事》，並感嘆同年代的日本團體「SMAP」將解散，他們現在也是「跳1次少1次」。而雖然原先要出席的73歲張父，因為2度中風最終無法到場，讓張克帆有些遺憾，不過張的另一收穫是成功將女友雙兒娶回家！

張克帆（中）邀馬國賢（右）和王海倫（左）演唱會上合體。（記者王文麟攝）

張克帆的女友雙兒在張最低潮的時候一路陪伴他，甚至也沒嫌過張胖，讓張決心要與她成家。因此在這次演唱會上，當張克帆換上豹紋西裝後，便走向台向女友單膝下跪並拿出約70萬元的2克拉鑽戒，甚至要全場觀眾起鬨「嫁給他」，讓雙兒落淚答應。求婚成功後，張克帆除了熱吻女友，還獻唱《難道你現在還不知道》，浪漫破表。

張克帆女友雙兒（左）於張克帆演唱會前受訪。（記者王文麟攝）

事實上，張克帆的女友在演唱會前受訪時就表示，自己早就知道張會在演唱會求婚，只是每次追問張都賣關子，而對於男友要開演唱會，雖然看起來平靜其實內心很替男友緊張。此外，當記者詢問雙兒肚皮有沒有動靜時，她反而緊張問是不是自己變胖才被誤會，並表示一切隨緣，目前沒有打算。

張克帆（右）的女友雙兒（左）答應下嫁張克帆。（記者王文麟攝）

張克帆（右）開心親吻女友（左）。（記者王文麟攝）

張克帆（右）求婚成功。（記者王文麟攝）