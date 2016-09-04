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（影音）大小姐兆絃熱舞影片夯 甩頭wave女人味十足

2016/09/04 22:40

兆絃如今已經國中畢業。（翻攝自吳兆絃臉書）

〔娛樂頻道／綜合報導〕雙人團體「大小姐」的混血童星吳兆絃，如今國中畢業後，儼然成為了新一代女神，日前她才在臉書PO文表示自己在學校跟同學練舞，還露出纖腰及長腿引起一陣討論，如今跳舞影片出爐，性感的舞姿跟小時候的模樣簡直判若兩人。

兆絃日前為了迎新表演特地到學校跟同學練舞。（翻攝自吳兆絃臉書）

兆絃今日在臉書上貼出了兩段影片，表示雖然練習時間不多，但還是希望大家會喜歡。兆絃和同學跳的舞蹈共分成3段，第1段的《Worth It》先由兆絃和一名女同學上場，不但扭腰擺臀跳出超sexy的舞步，甚至耍頭加上wave，女人味十足，讓人不禁驚呼兆絃真的長大了

第2段男同學的獨舞則是大勢團體「Seventeen」的《Very Nice》，而第3段的《Runaway Baby》3人一同上陣，改走帥氣風，動作簡潔而有力，還跳了一小段Locking。事實上，第1段和第3段都是改編自網路上知名南韓舞蹈教室的影片，不過3人學得有模有樣，還加入了其他動作，可以想像應該下了不少苦工。

 相關影片：（影片擷取自吳兆絃臉書，如遭移除敬請見諒）

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