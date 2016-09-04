「小野馬」泫雅獻貼臉、抱抱 甜奔納豆烤肉店慶功

泫雅今在見面會上，主動走向台下與粉絲近距離互動。（記者王文麟攝）

〔記者粘湘婉／台北報導〕南韓「小野馬」泫雅今在台北國際會議中心舉辦見面會，穿上小可愛辣秀D奶和白皙美腿，見面會上她帶來《ROLL DEEP》、《ICE CREAM》、《RED》等9首夯曲，性感歌舞電暈台下1500名粉絲。今是她首次舉辦個人見面會，為此她除了找來主持人納豆助陣炒熱氣氛，更在一早就進會場練習舞蹈，整趟寶島行也刻意吃得清淡，靠「節食」來呈現最佳體態。活動結束後，泫雅放下演出壓力，一身輕便裝扮直奔納豆開的烤肉店大飽口福。

泫雅今在見面會上，主動走向台下與粉絲近距離互動。（記者王文麟攝）

相當貼心的泫雅，今在見面會上大方放送福利，先是怕歌迷看不清楚，主動走到台前供粉絲拍照，還應主持人要求，比出「皮卡丘」姿勢萌翻粉絲。此外，她還主動要求下台，近距離與幸運粉絲玩遊戲互動，包括獻「抱抱」、臉貼臉合照。其中，有名人夫粉絲幸運被抽上台，泫雅笑說「老婆有來今天就不抱抱囉」，最後見粉絲一臉遺憾，還是補上禮貌擁抱保持距離，就深怕粉絲老婆吃醋，場面相當逗趣。

泫雅穿上小可愛現身見面會，辣秀D奶好身材。（記者王文麟攝）

泫雅（右）找來納豆當見面會主持人，收到納豆簽名照露出燦爛笑容。（記者王文麟攝）

活動結束後，她卸下舞台濃妝，綁起馬尾展現青春氣息，一身輕便裝扮前往納豆在東區經營的烤肉店內用餐，見到門口有粉絲守候，也露出燦爛笑容輝揮手，用餐約1個多小時才離開。她預定明天離台，班機不公開。

泫雅見面會結束後，換上輕便裝扮直奔納豆烤肉店慶功，模樣十分甜美。（讀者提供）