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（影音）偉晉靠《終極》 獲力量 那維勳墨鏡遮淚眼

2016/09/04 21:28

〔記者吳志偉／台北報導〕熱血校園劇《終極一班4》在優酷首播屢創佳績，6月27日首播，上線一個禮拜點擊就破億，至今已破18億，今天主要演員曾沛慈、SpeXial宏正、SpeXial偉晉、SpeXial風田、那維勳、張皓明、文雨非、蔣蕊澤、王軼玲、呂鋆峰一同出席在北京舉行的慶功宴。

《終極一班4》在北京舉行慶功宴，主要演員宏正等人與到場粉絲一一握手。（優酷提供）

在慶功宴上，藝人玩遊戲逗得粉絲哈哈大叫，曾沛慈和張皓明在遊戲過程中被要求互咬同根餅乾到只剩1公分時，曾沛慈忍不住大笑說：「他就像我的爸爸一樣，怎麼可以，這是亂倫耶！」現場藝人也大送福利給粉絲，在台上跟粉絲自拍，風田和宏正也分別與粉絲鼻子碰鼻子親密接觸。最後所有的演員也一一與到場的200名粉絲握手，謝謝粉絲的支持。

《終極一班4》在北京舉行慶功宴，曾沛慈與張皓明玩恐怖箱遊戲。（優酷提供）

終極》10年了，今天是《終極一班4》最後一場宣傳活動，眾演員們在台上不是紅了眼眶，就是哭到泣不成聲，偉晉說：「每次心情不好，遇到挫折時，只要想到《終極一班4》的伙伴就有滿滿的力量。」蔣蕊澤提到：「《終極一班4》是我的第一部戲，演員就像家人一樣，家人和演員帶給我的溫暖是我沒體驗過的。」呂鋆峰則說：「這是段奇妙程，10年前我是小學四年級，是《終極》粉絲，現在卻成為其中一員。」

《終極一班4》在北京舉行慶功宴，主要演員曾沛慈等人與到場粉絲一一握手。（優酷提供）

那維勳和張皓明是《終極一班》的元老，從頭到尾都有參與演出，那維勳怕落淚被看到特別戴上墨鏡，他說：「謝謝大家喜歡看大叔在螢幕前逗大家開心，謝謝《終極》，如果還有以後，我會跟過去10年一樣好好演。」而在戲中扮金寶三的張皓明也哭著說：「謝謝大家的支持，一開大家也許不看好我們，但我們點擊已破18億，這是我有史以來拍過最舒服的一部戲。」

《終極一班4》在北京舉行慶功宴，主要演員曾沛慈、SpeXial宏正、SpeXial偉晉、SpeXial風田、那維勳、張皓明、文雨非、蔣蕊澤、王軼玲、呂鋆峰都出席。（優酷提供）

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