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小S曝新歡已超越「胡歌 」 激喊：不能介紹給志玲！

2016/09/04 22:36

小S最近的新歡是港星陳偉霆（左）。（合成圖，翻攝自陳偉霆微博、小S臉書）

〔娛樂頻道／綜合報導〕藝人小S在節目《姐姐好餓》中，與眾多男神有近距離接觸，幽默的主持風格深受觀眾喜愛，近日她出席活動時，透露最近的新歡是港星陳偉霆，還激動地說不能介紹給林志玲，逗笑現場所有人。

據《ETtoday》報導，小S日前到北京出席嬰兒車代言記者會，活動中被問到出國工作會不會想女兒，她瀟灑地說：「不會欸，就是會徹底忘記她們。」逗笑現場記者，她更爆料自己最近愛上一位男神，就是熱門劇《老九門》的陳偉霆，不但宣布要加入後援會，還透露陳在她心中已超越胡歌

陳偉霆在《老九門》中飾演張大佛爺（張啟山），軍裝造型相當帥氣。（翻攝自陳偉霆微博）

另外，由於最近演藝圈喜事連連，舒淇宣布結婚後，還單身的林志玲馬上被點名，被問到會不會介紹對象給志玲姐姐，小S仔細想了一下說：「可是我手上沒有男人了。」記者鼓吹可以介紹陳偉霆，她馬上激動喊：「我自己要留著用！」笑翻眾人。

而30歲的陳偉霆，出道10年，曾和Angelababy（楊穎）傳過戀情，為蔡卓妍（阿Sa）前任男友2013年將演藝重心轉往中國，演過多部膾炙人口的戲劇，例如古裝武俠劇《少年四大名捕》、《古劍奇譚》、《蜀山戰紀之劍俠傳奇》等等。

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