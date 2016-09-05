限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開
我同意
我已年滿18歲進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
歡迎加入【自由娛樂】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝
首頁 > 婉君推

恭喜！胡德夫老當益壯 65歲爆喜事

2016/09/05 06:30

胡德夫跑通告，老婆大人姆娃愛相隨。（記者潘少棠攝）

〔記者陽昕翰／台北報導〕「台灣民歌之父」胡德夫升格當阿公，高齡65歲的他忙籌備個唱，不忘把握時間含飴弄孫，每天抱金孫抱到手軟，更與妻子「姆娃」從台東北上，要幫大媳婦坐月子；胡德夫與小20歲的姆娃結縭10年，現在仍互叫對方「Honey」，姆娃笑稱胡德夫每天把「我愛你」掛嘴邊，「不只叫我啦，他對我的家人，或是其他長輩也是都這樣」。

胡德夫要在台北開唱，想邀老婆擔任嘉賓。（記者潘少棠攝）

胡德夫2006年與第3任妻子姆娃結婚，夫妻倆定居家鄉台東，2013年胡德夫為了老婆，在台東開設「喜來東」牛肉麵店，近來則傳出收攤消息，胡德夫透露姆娃說要陪他浪跡天涯，這陣子每天陪胡德夫跑通告，更擔任糾察隊，隨時監督先生的身體狀況。

原來胡德夫6月因為血糖問題，不慎在火車上昏迷，雖然現在已無大礙，但還是要控制飲食與血糖，胡德夫說：「自己現在會注意，飯不要吃那麼鹹。」笑稱體力很好，表演不會有問題。

胡德夫（左）跑通告，老婆大人姆娃愛相隨。（記者潘少棠攝）

姆娃則是透露台東的牛肉麵店暫收攤，之後要開新的複合式餐廳，胡德夫笑說開店全以太太的意見為主，倒是姆娃聽了吐槽：「他對朋友太好了，記得找朋友來店裡，不要賒帳就好。」

大病初癒的胡德夫，9月10日在國父紀念館舉辦「芬芳的山谷」音樂會，他甜喊想邀姆娃擔任嘉賓，「因為她的聲音很好，我想要當她的經紀人。」胡德夫透露之後會幫太太籌備母語專輯，就等姆娃點頭，音樂會購票可洽大市集。

胡德夫當阿公，每天抱孫抱到手軟。（無非文化提供）

相關新聞

推薦新聞
陪她買醉護送回家 馮德倫10年前早對舒淇有好感 陪她買醉護送回家 馮德倫10年前早對舒淇有好感
2016/09/05 06:32
《屍速列車》3天飆破6千萬 賣座秘訣靠這招 《屍速列車》3天飆破6千萬 賣座秘訣靠這招
2016/09/04 22:52
閃婚馮德倫後 舒淇發聲呼籲領養... 閃婚馮德倫後 舒淇發聲呼籲領養...
2016/09/05 06:15
恭喜！胡德夫老當益壯 65歲爆喜事 恭喜！胡德夫老當益壯 65歲爆喜事
2016/09/05 06:30
黃金剩女都結婚 陳意涵嘆：幸福還沒輪到我們 黃金剩女都結婚 陳意涵嘆：幸福還沒輪到我們
2016/09/04 23:02
才當人妻2天 舒淇半夜搞怪…… 才當人妻2天 舒淇半夜搞怪……
2016/09/05 06:59
《屍速列車》在台狂捲6千萬 導演卻因這件事暴怒 《屍速列車》在台狂捲6千萬 導演卻因這件事暴怒
2016/09/05 07:11
馮德倫情定舒淇 《老馮日記》早露端倪 馮德倫情定舒淇 《老馮日記》早露端倪
2016/09/05 07:45
孫志浩關島再婚 祕娶林若亞 孫志浩關島再婚 祕娶林若亞
2016/09/05 06:00
閃婚後微博首PO文 舒淇竟喊「罷X」 閃婚後微博首PO文 舒淇竟喊「罷X」
2016/09/05 08:02
舒淇喜訊會傳染 吳怡霈想婚了 舒淇喜訊會傳染 吳怡霈想婚了
2016/09/05 06:00
泫雅口誤說中國 辣秀M字腿萌變皮卡丘 泫雅口誤說中國 辣秀M字腿萌變皮卡丘
2016/09/05 06:00
《甄嬛傳》女星懷孕發福 身材大一號 《甄嬛傳》女星懷孕發福 身材大一號
2016/09/05 08:32
安心亞曖昧阿Ken 互虧追求者多 安心亞曖昧阿Ken 互虧追求者多
2016/09/05 06:00
伍佰抓包粉絲抓寶 死守IG帳號 伍佰抓包粉絲抓寶 死守IG帳號
2016/09/05 06:00
李孝利慶結婚3周年 穿嫁衣回舊地 李孝利慶結婚3周年 穿嫁衣回舊地
2016/09/05 06:00
最吸金007 47億利誘克雷格再當龐德 最吸金007 47億利誘克雷格再當龐德
2016/09/05 06:00
柯震東雲南話超溜 威尼斯獲讚賞 柯震東雲南話超溜 威尼斯獲讚賞
2016/09/05 06:00
梁詠琪限量千套卡帶 10分搶手 梁詠琪限量千套卡帶 10分搶手
2016/09/05 06:00
81歲李敖街頭享天倫 兒李戡當年棄台大今拚哈佛博士 81歲李敖街頭享天倫 兒李戡當年棄台大今拚哈佛博士
2016/09/05 08:38
自由娛樂頻道
電腦版 / 手機版
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.