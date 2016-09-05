恭喜！胡德夫老當益壯 65歲爆喜事

胡德夫跑通告，老婆大人姆娃愛相隨。（記者潘少棠攝）

〔記者陽昕翰／台北報導〕「台灣民歌之父」胡德夫升格當阿公，高齡65歲的他忙籌備個唱，不忘把握時間含飴弄孫，每天抱金孫抱到手軟，更與妻子「姆娃」從台東北上，要幫大媳婦坐月子；胡德夫與小20歲的姆娃結縭10年，現在仍互叫對方「Honey」，姆娃笑稱胡德夫每天把「我愛你」掛嘴邊，「不只叫我啦，他對我的家人，或是其他長輩也是都這樣」。

胡德夫要在台北開唱，想邀老婆擔任嘉賓。（記者潘少棠攝）



胡德夫2006年與第3任妻子姆娃結婚，夫妻倆定居家鄉台東，2013年胡德夫為了老婆，在台東開設「喜來東」牛肉麵店，近來則傳出收攤消息，胡德夫透露姆娃說要陪他浪跡天涯，這陣子每天陪胡德夫跑通告，更擔任糾察隊，隨時監督先生的身體狀況。

原來胡德夫6月因為血糖問題，不慎在火車上昏迷，雖然現在已無大礙，但還是要控制飲食與血糖，胡德夫說：「自己現在會注意，飯不要吃那麼鹹。」笑稱體力很好，表演不會有問題。

胡德夫（左）跑通告，老婆大人姆娃愛相隨。（記者潘少棠攝）

姆娃則是透露台東的牛肉麵店暫收攤，之後要開新的複合式餐廳，胡德夫笑說開店全以太太的意見為主，倒是姆娃聽了吐槽：「他對朋友太好了，記得找朋友來店裡，不要賒帳就好。」

大病初癒的胡德夫，9月10日在國父紀念館舉辦「芬芳的山谷」音樂會，他甜喊想邀姆娃擔任嘉賓，「因為她的聲音很好，我想要當她的經紀人。」胡德夫透露之後會幫太太籌備母語專輯，就等姆娃點頭，音樂會購票可洽大市集。

胡德夫當阿公，每天抱孫抱到手軟。（無非文化提供）