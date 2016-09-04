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（影音）《終極》10年 曾沛慈自喻像媽媽看小孩

2016/09/04 20:17

《終極一班4》在北京舉行慶功宴，主要演員曾沛慈、SpeXial宏正、SpeXial偉晉、SpeXial風田、那維勳、張皓明、文雨非、蔣蕊澤、王軼玲、呂鋆峰都出席。（優酷提供）

〔記者吳志偉／台北報導〕熱血校園劇《終極一班4》今（4）日下午在北京舉行慶功宴，主要演員曾沛慈、SpeXial宏正、SpeXial偉晉、SpeXial風田、那維勳、張皓明、文雨非、蔣蕊澤、王軼玲、呂鋆峰都現身。

《終極一班4》在優酷首播屢創佳績，6月27日首播，上線一個禮拜點擊就破億，至今已破18億，今天的慶功宴上，一開場SpeXial的宏正、偉晉、風田演唱《犀利女孩》，炒熱現場氣氛。

《終極一班4》在北京舉行慶功宴，主要演員曾沛慈、SpeXial宏正、SpeXial偉晉、SpeXial風田、那維勳、張皓明、文雨非、蔣蕊澤、王軼玲、呂鋆峰都出席。（優酷提供）

今天是《終極一班4》最後一場宣傳活動，眾演員們在台上不是紅了眼眶，就是哭到泣不成聲，女主角曾沛慈從《終極三國》開始加入，接著再演出《終極一班2》，她有感而發地說：「《終極》10年了，我有種像媽媽的心態在這看部戲，《終極》就像我的孩子一樣，真的沒有想到會破18億，謝謝大家的支持。」

《終極一班4》在北京舉行慶功宴，SpeXial宏正、偉晉、風田演唱《犀利女孩》炒熱氣氛。（優酷提供）

宏正提到：「很多人覺得《終極》是小朋友看的戲，但我不這麼認為，裡面有可以看到自己影子的地方。」文雨非哭到不行，她特別感謝那維勳，「謝謝那哥一開始就帶著我們，讓我們燃起對拍戲的熱情。」偉晉也說：「每次心情不好，遇到挫折時，只要想到《終極一班4》的伙伴就有滿滿的力量。」

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