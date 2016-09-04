等到20年交情的男神祝福 舒淇險錯過馮德倫

吳彥祖（右起）祝福舒淇、馮德倫結婚。（合成圖，翻攝自臉書、明報提供）

〔娛樂頻道／綜合報導〕40歲舒淇昨宣布嫁給馮德倫，婚禮完整版影片以兩人相識的起點─《美少年之戀》電影片段作為開場白，記錄兩人相識20年、相戀4年，更要「相互糾纏一輩子」的甜蜜影像，《美少年之戀》另一位男主角、也是2人多年好友吳彥祖，昨在Instagram上為新人祝福，「19年前在我的第一部電影《美少年之戀》中我們3個認識了，而現在他們兩個結婚，我為他們感到開心，恭喜！」一席話勾起不少影迷的回憶。

吳彥祖PO文：「19年前在我的第一部電影《美少年之戀》中我們3個認識了，而現在他們兩個結婚，我為他們感到開心，恭喜！」（翻攝自Instagram）

曾在臉書透露愛情觀的舒淇寫道：「愛情是從第一次見面開始，那一眼就在心上種下了一顆種子，種上了對未來的希望，也對人生有了新渴望，希望等著眼裏的他來灌溉，望著能跟對眼的人，相守在一起。」但其實她和馮德倫的第一眼，差一點要耽誤了好幾年，《美少年之戀》的導演楊凡曾在自己的書《電影時間》裡提及，當時炙手可熱的少女偶像陳曉東對馮德倫的角色很有興趣，為了詮釋玩世不恭的Jet，陳曉東用心揣摩了同志的各種動作，可惜後來沒有合作成功，反而造就了吳彥祖、馮德倫、舒淇3人20年的好感情，舒淇也等到了對眼的那個人，願意和她相守在一起。