超偶冠軍曾是問題學生 現當清潔工貼補家計

謝博安至今還有歌手夢。（翻攝自謝博安臉書）

〔娛樂頻道／綜合報導〕謝博安2013年參加選秀節目《超級偶像》，一舉奪得了冠軍，還因為演唱了「火星人」Bruno Mars的歌曲獲得「火星小子」的稱號。然而鮮為人知的是，參加歌唱比賽前的他是個問題學生，而近年來淡出螢光幕的他，雖然仍然朝著歌手夢想前進，卻為了貼補家計，當起速食店的清潔工！

謝博安3年前曾參加《超級偶像》奪冠。（翻攝自謝博安臉書）

根據《ETtoday》報導，謝博安小六的時候開始跟著不良少年學壞，不僅抽菸打架，還每天都12點過後才回家，直到國一仍是如此，當時學校的主任告訴他媽媽「你兒子品質不好」，暗示要他轉學，事後謝博安其實相當感謝這位主任，但回學校找了3次都沒有找到人。

事實上，謝博安是單親家庭，媽媽當初除了要獨自扶養叛逆的自己，還有得到憂鬱症的哥哥，不過當時謝博安曾經認為哥哥是在裝病，認為媽媽偏心，直到去參加了《超級偶像》，謝博安的人生才有了180度的大轉變，而他日前上《SS小燕之夜》時亦有提到這一段。

謝博安曾穿著麥當勞制服開直播。（翻攝自謝博安臉書）

現在高三的謝博安依然沒有放棄當歌手的夢想，不但目標是考上台藝大，也時常在臉書開直播唱歌給粉絲聽。另外，謝博安還教吉他並在麥當勞上打烊班，做洗刷餐盤、鍋爐等「清潔」工作，雖然很累還被燙到留疤，但是時薪較高，1個月可以1萬多。相對於以前是個不懂事的混混，如今謝博安已經變成了貼心的兒子。