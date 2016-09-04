（影音）「小野馬」泫雅爆D乳 口誤講中國靠翻譯神救援

泫雅性感出席見面會。（記者王文麟攝）〔記者粘湘婉／台北報導〕南韓「小野馬」泫雅暌違3年再登寶島，以個人身分登上台北國際會議中心舉辦見面會，找來納豆來助陣當主持人，炒熱現場氣氛。今她穿上白色小可愛配短裙，傲人D奶似乎再升級，彎腰時更擠出深邃事業線，讓台粉和一旁的納豆眼睛大吃冰淇淋。只不過，她首次單獨舉辦見面會似乎太過緊張，一時口誤觸碰敏感國籍問題，多虧翻譯在一旁神救援才解救危機。

泫雅（右）和納豆相見歡。（記者王文麟攝）

今泫雅一開場就唱夯曲《ROLL DEEP》秀精彩歌舞，引爆全場1500名粉絲熱情尖叫聲。今活動上她自嘲不有趣，找來主持人納豆助陣，還開玩笑：「聽說他在台灣比我還紅喔！」納豆則送上自己的簽名照，還有鳳梨酥、牛軋糖等台灣美食，讓泫雅開心露出燦爛笑容。為了怕台下歌迷看不清楚，她大方放送粉絲福利，主動走到台前供粉絲拍照，還應主持人要求，比出「皮卡丘」姿勢萌翻歌迷。

然而，今活動上也爆出小小意外插曲，泫雅首次單槍匹馬舉辦活動，她表示很緊張也很期待，「我之前聽到要來中國辦活動很開心」，隨後發現講錯話立刻改口「在台灣」，一旁的翻譯老師也相當機伶，神救援改成「在台灣辦活動很開心」，默默解除危機。

泫雅性感出席見面會。（記者王文麟攝） 泫雅性感出席見面會。（記者王文麟攝） 泫雅性感出席見面會。（記者王文麟攝） 泫雅性感出席見面會。（記者王文麟攝） 泫雅性感出席見面會。（記者王文麟攝） 泫雅性感出席見面會。（記者王文麟攝） 泫雅性感出席見面會。（記者王文麟攝） 泫雅性感出席見面會。（記者王文麟攝） 泫雅性感出席見面會。（記者王文麟攝） 粉絲在見面會上Cosplay泫雅。（記者王文麟攝）