限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開
我同意
我已年滿18歲進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
歡迎加入【自由娛樂】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝
首頁 > 婉君推

（影音）「小野馬」泫雅爆D乳 口誤講中國靠翻譯神救援

2016/09/04 16:52

泫雅性感出席見面會。（記者王文麟攝）〔記者粘湘婉／台北報導〕南韓「小野馬」泫雅暌違3年再登寶島，以個人身分登上台北國際會議中心舉辦見面會，找來納豆來助陣當主持人，炒熱現場氣氛。今她穿上白色小可愛配短裙，傲人D奶似乎再升級，彎腰時更擠出深邃事業線，讓台粉和一旁的納豆眼睛大吃冰淇淋。只不過，她首次單獨舉辦見面會似乎太過緊張，一時口誤觸碰敏感國籍問題，多虧翻譯在一旁神救援才解救危機。

泫雅（右）和納豆相見歡。（記者王文麟攝）

今泫雅一開場就唱夯曲《ROLL DEEP》秀精彩歌舞，引爆全場1500名粉絲熱情尖叫聲。今活動上她自嘲不有趣，找來主持人納豆助陣，還開玩笑：「聽說他在台灣比我還紅喔！」納豆則送上自己的簽名照，還有鳳梨酥、牛軋糖等台灣美食，讓泫雅開心露出燦爛笑容。為了怕台下歌迷看不清楚，她大方放送粉絲福利，主動走到台前供粉絲拍照，還應主持人要求，比出「皮卡丘」姿勢萌翻歌迷。

然而，今活動上也爆出小小意外插曲，泫雅首次單槍匹馬舉辦活動，她表示很緊張也很期待，「我之前聽到要來中國辦活動很開心」，隨後發現講錯話立刻改口「在台灣」，一旁的翻譯老師也相當機伶，神救援改成「在台灣辦活動很開心」，默默解除危機。

泫雅性感出席見面會。（記者王文麟攝）泫雅性感出席見面會。（記者王文麟攝）泫雅性感出席見面會。（記者王文麟攝）泫雅性感出席見面會。（記者王文麟攝）泫雅性感出席見面會。（記者王文麟攝）泫雅性感出席見面會。（記者王文麟攝）泫雅性感出席見面會。（記者王文麟攝）泫雅性感出席見面會。（記者王文麟攝）泫雅性感出席見面會。（記者王文麟攝）粉絲在見面會上Cosplay泫雅。（記者王文麟攝）

相關新聞

推薦新聞
馮德倫閃娶舒淇 舊愛莫文蔚親自說話了…… 馮德倫閃娶舒淇 舊愛莫文蔚親自說話了……
2016/09/04 10:31
女星一句話 打趴多場世紀婚禮 女星一句話 打趴多場世紀婚禮
2016/09/04 09:22
言承旭想「搶捧花」 被爆與林志玲「一家親」 言承旭想「搶捧花」 被爆與林志玲「一家親」
2016/09/04 13:45
孫志浩再娶林若亞 前妻賈靜雯回應了！ 孫志浩再娶林若亞 前妻賈靜雯回應了！
2016/09/04 16:43
《烏龍派出所》連載40年說掰掰 阿兩賒帳怎麼還 《烏龍派出所》連載40年說掰掰 阿兩賒帳怎麼還
2016/09/04 10:14
日演藝圈爆雜交派對 人氣男團讓未成年少女懷孕 日演藝圈爆雜交派對 人氣男團讓未成年少女懷孕
2016/09/04 17:04
青峰「愛的抱抱」不安份？險解了楊丞琳內衣扣 青峰「愛的抱抱」不安份？險解了楊丞琳內衣扣
2016/09/04 13:42
（影音）「小郭雪芙」因憲哥分手 男友不爽他們睡一起 （影音）「小郭雪芙」因憲哥分手 男友不爽他們睡一起
2016/09/04 15:12
舒淇名氣響亮 馮德倫抱得美人歸全靠…… 舒淇名氣響亮 馮德倫抱得美人歸全靠……
2016/09/04 14:20
舒淇馮德倫超隨興 兩雙球鞋解決婚紗 舒淇馮德倫超隨興 兩雙球鞋解決婚紗
2016/09/04 13:15
3個兒子不夠！林志穎抱別人女兒「沾喜氣」 3個兒子不夠！林志穎抱別人女兒「沾喜氣」
2016/09/04 09:50
超級發電機 林若亞曾和姚元浩爆緋聞 超級發電機 林若亞曾和姚元浩爆緋聞
2016/09/04 09:47
小賈牽手小美女上街購物 登山打赤膊秀肌肉 小賈牽手小美女上街購物 登山打赤膊秀肌肉
2016/09/04 11:02
（影音）電影《剩者為王》 暗藏舒淇深情密碼 （影音）電影《剩者為王》 暗藏舒淇深情密碼
2016/09/04 12:16
不滿同志男星演變性人 跨性別團體抵制新片要求重拍 不滿同志男星演變性人 跨性別團體抵制新片要求重拍
2016/09/04 09:44
小模威尼斯紅毯開高衩 該邊C字褲一覽無遺 小模威尼斯紅毯開高衩 該邊C字褲一覽無遺
2016/09/04 16:21
正妹募款救貓挨轟斂財 po收據又遭獸醫院打臉 正妹募款救貓挨轟斂財 po收據又遭獸醫院打臉
2016/09/04 13:06
（影音）小豬管很大 連愷樂的安全褲也要管 （影音）小豬管很大 連愷樂的安全褲也要管
2016/09/04 15:55
梁朝偉與替身激似雙胞胎 劉嘉玲竟這樣認老公 梁朝偉與替身激似雙胞胎 劉嘉玲竟這樣認老公
2016/09/04 16:01
女兒做這表情 六月笑：沒偶像包袱 女兒做這表情 六月笑：沒偶像包袱
2016/09/04 15:12
自由娛樂頻道
電腦版 / 手機版
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.