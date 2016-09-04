限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開
我同意
我已年滿18歲進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
歡迎加入【自由娛樂】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝
首頁 > 婉君推

康熙睽違9個月合體 互相依偎暖爆了

2016/09/04 16:59

《康熙》團隊睽違9個月大團圓。（翻攝自陳漢典臉書）

〔娛樂頻道／綜合報導〕《康熙來了》從2004年開播以來，陪伴了觀眾無數個平日的夜晚，更是締造過許多不可超越的收視佳績，今年1月停播後，主持人小S、蔡康永和陳漢點便再也沒有同時出現在螢光幕上，令許多粉絲相當惋惜。不過，日前陳漢典突然在臉書上貼出《康熙》的大團圓照，互相依偎的模樣讓回憶都回來了！

《康熙》合體令不少觀眾相當感嘆。（翻攝自陳漢典臉書）

2日，陳漢典在臉書貼出兩張《康熙》團隊合體的照片，不僅有主持人小S、蔡康永，以及製作人詹仁雄，甚至連大老王偉忠都出現，這個超級大合體讓助理主持陳漢典自己都表示「覺得幸福」，並說這是「9個月之後的大團圓」！

第1張照片中，可以看出合照的背景是在小S的新節目《姐姐好餓》之中，第2張則是5個人一字排開，王偉忠勾著陳漢典，小S親密靠著王偉忠，蔡康永也靠著小S之餘還勾著詹仁雄，而詹仁雄則是帥帥的看著遠方，感情超好就像一家人。

陳漢典2日在臉書貼出兩張《康熙》團隊合體的照片。（翻攝自陳漢典臉書）

事實上，陳漢典今日又在臉書PO出一張番茄炒蛋的照片，並寫道：「有靈魂的午餐。」因為番茄炒蛋是小S多次在影片中自誇的拿手菜，而且「有靈魂」也是小S的名言，因此讓許多人不禁猜測是不是小S做給漢典吃的，或者陳漢典是否會做為「男神」上小S的新節目，若是猜測屬實，相信《康熙》再度合體又會掀起一番話題。

陳漢典今日在臉書PO出一張番茄炒蛋的照片。（翻攝自陳漢典臉書）

相關新聞

推薦新聞
女星一句話 打趴多場世紀婚禮 女星一句話 打趴多場世紀婚禮
2016/09/04 09:22
閃婚小天使！楊祐寧2個月嫁掉3閨密 閃婚小天使！楊祐寧2個月嫁掉3閨密
2016/09/04 12:08
沈玉琳鬆口氣 愛女擺脫像爸陰影 沈玉琳鬆口氣 愛女擺脫像爸陰影
2016/09/04 10:23
孫志浩再娶林若亞 前妻賈靜雯回應了！ 孫志浩再娶林若亞 前妻賈靜雯回應了！
2016/09/04 16:43
舒淇擺脫黃金剩女 締寫7大愛情金句 舒淇擺脫黃金剩女 締寫7大愛情金句
2016/09/04 11:13
日演藝圈爆雜交派對 人氣男團讓未成年少女懷孕 日演藝圈爆雜交派對 人氣男團讓未成年少女懷孕
2016/09/04 17:04
青峰「愛的抱抱」不安份？險解了楊丞琳內衣扣 青峰「愛的抱抱」不安份？險解了楊丞琳內衣扣
2016/09/04 13:42
英記者訪G20指杭州變非洲 網友瘋轉讚他帶種 英記者訪G20指杭州變非洲 網友瘋轉讚他帶種
2016/09/04 16:18
林若亞接手賈靜雯 升格孫太喊幸福 林若亞接手賈靜雯 升格孫太喊幸福
2016/09/04 11:42
（影音）「小郭雪芙」因憲哥分手 男友不爽他們睡一起 （影音）「小郭雪芙」因憲哥分手 男友不爽他們睡一起
2016/09/04 15:12
舒淇馮德倫超隨興 兩雙球鞋解決婚紗 舒淇馮德倫超隨興 兩雙球鞋解決婚紗
2016/09/04 13:15
3個兒子不夠！林志穎抱別人女兒「沾喜氣」 3個兒子不夠！林志穎抱別人女兒「沾喜氣」
2016/09/04 09:50
超級發電機 林若亞曾和姚元浩爆緋聞 超級發電機 林若亞曾和姚元浩爆緋聞
2016/09/04 09:47
（影音）電影《剩者為王》 暗藏舒淇深情密碼 （影音）電影《剩者為王》 暗藏舒淇深情密碼
2016/09/04 12:16
不滿同志男星演變性人 跨性別團體抵制新片要求重拍 不滿同志男星演變性人 跨性別團體抵制新片要求重拍
2016/09/04 09:44
家電一壞就向粉絲靠夭 女星省出1億存款！ 家電一壞就向粉絲靠夭 女星省出1億存款！
2016/09/04 17:01
正妹募款救貓挨轟斂財 po收據又遭獸醫院打臉 正妹募款救貓挨轟斂財 po收據又遭獸醫院打臉
2016/09/04 13:06
（影音）小豬管很大 連愷樂的安全褲也要管 （影音）小豬管很大 連愷樂的安全褲也要管
2016/09/04 15:55
梁朝偉與替身激似雙胞胎 劉嘉玲竟這樣認老公 梁朝偉與替身激似雙胞胎 劉嘉玲竟這樣認老公
2016/09/04 16:01
女兒做這表情 六月笑：沒偶像包袱 女兒做這表情 六月笑：沒偶像包袱
2016/09/04 15:12
自由娛樂頻道
電腦版 / 手機版
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.