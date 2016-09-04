康熙睽違9個月合體 互相依偎暖爆了

《康熙》團隊睽違9個月大團圓。（翻攝自陳漢典臉書）

〔娛樂頻道／綜合報導〕《康熙來了》從2004年開播以來，陪伴了觀眾無數個平日的夜晚，更是締造過許多不可超越的收視佳績，今年1月停播後，主持人小S、蔡康永和陳漢點便再也沒有同時出現在螢光幕上，令許多粉絲相當惋惜。不過，日前陳漢典突然在臉書上貼出《康熙》的大團圓照，互相依偎的模樣讓回憶都回來了！

《康熙》合體令不少觀眾相當感嘆。（翻攝自陳漢典臉書）

2日，陳漢典在臉書貼出兩張《康熙》團隊合體的照片，不僅有主持人小S、蔡康永，以及製作人詹仁雄，甚至連大老王偉忠都出現，這個超級大合體讓助理主持陳漢典自己都表示「覺得幸福」，並說這是「9個月之後的大團圓」！

第1張照片中，可以看出合照的背景是在小S的新節目《姐姐好餓》之中，第2張則是5個人一字排開，王偉忠勾著陳漢典，小S親密靠著王偉忠，蔡康永也靠著小S之餘還勾著詹仁雄，而詹仁雄則是帥帥的看著遠方，感情超好就像一家人。

陳漢典2日在臉書貼出兩張《康熙》團隊合體的照片。（翻攝自陳漢典臉書）

事實上，陳漢典今日又在臉書PO出一張番茄炒蛋的照片，並寫道：「有靈魂的午餐。」因為番茄炒蛋是小S多次在影片中自誇的拿手菜，而且「有靈魂」也是小S的名言，因此讓許多人不禁猜測是不是小S做給漢典吃的，或者陳漢典是否會做為「男神」上小S的新節目，若是猜測屬實，相信《康熙》再度合體又會掀起一番話題。

陳漢典今日在臉書PO出一張番茄炒蛋的照片。（翻攝自陳漢典臉書）