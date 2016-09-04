陳景容新書發表 9／6暢談素描

陳景容第一幅音樂會素描作品，繪於1952年。（允晨文化提供）

〔記者楊明怡／台北報導〕專精濕壁畫、馬賽克嵌畫、油畫、素描等不同畫技的陳景容，有畫壇多面手之稱，他熱愛創作、喜歡古典音樂，允晨文化日前再版發行他4年前的著作《我在音樂會畫的素描》，增加65頁新內容，並於6日晚間在金石堂城中店3樓舉行新書發表會。

81歲的陳景容對素描功力相當自信，常聊起早年留學日本，在街頭幫人畫像賺零用錢的趣事。他說，在一片漆黑的音樂會觀眾席作畫並不容易，「能力不夠好畫不起來」，書中有幾張在節目單正面作畫、與原本印刷重疊的作品，「就是我在很暗的地方畫的證據。」

1965年，陳景容進入東京藝大就讀，該圖描繪音樂系同學表演歌劇《費加洛婚禮》

（允晨文化提供）

陳景容說，第一次在音樂會畫素描時他才19歲，是台灣師範大學一年級美術系學生，畫的是音樂系同學在大禮堂彈鋼琴的模樣，想不到這個邊聽音樂會邊速寫的習慣持續迄今，留下許多難忘的記憶。對畫過的對象，他如數家珍，還聊起本報5月底報導NHK交響樂團來台，小提琴家神尾真由子擔任客座首席，「我畫過她，她拉得很好。」

允晨文化總編輯廖志峰以「紙上臥遊音樂會的奇書」形容《我在音樂會畫的素描》，認為這本書不但以紀實素描將讀者引進世界各地音樂會現場，也是一位藝術家的音樂筆記，值得珍藏。

《我在音樂會畫的素描》集結陳景容數百張速寫、即興畫下的素描，搭配他對音樂會的想法或背景故事，文字樸實，評論感想直爽幽默，讀來妙趣橫生。

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