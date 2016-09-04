限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開
我同意
我已年滿18歲進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
歡迎加入【自由娛樂】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝
首頁 > 即時新聞

陳景容新書發表 9／6暢談素描

2016/09/04 16:03

陳景容第一幅音樂會素描作品，繪於1952年。（允晨文化提供）

〔記者楊明怡／台北報導〕專精濕壁畫、馬賽克嵌畫、油畫、素描等不同畫技的陳景容，有畫壇多面手之稱，他熱愛創作、喜歡古典音樂，允晨文化日前再版發行他4年前的著作《我在音樂會畫的素描》，增加65頁新內容，並於6日晚間在金石堂城中店3樓舉行新書發表會。

81歲的陳景容對素描功力相當自信，常聊起早年留學日本，在街頭幫人畫像賺零用錢的趣事。他說，在一片漆黑的音樂會觀眾席作畫並不容易，「能力不夠好畫不起來」，書中有幾張在節目單正面作畫、與原本印刷重疊的作品，「就是我在很暗的地方畫的證據。」

1965年，陳景容進入東京藝大就讀，該圖描繪音樂系同學表演歌劇《費加洛婚禮》
（允晨文化提供）

陳景容說，第一次在音樂會畫素描時他才19歲，是台灣師範大學一年級美術系學生，畫的是音樂系同學在大禮堂彈鋼琴的模樣，想不到這個邊聽音樂會邊速寫的習慣持續迄今，留下許多難忘的記憶。對畫過的對象，他如數家珍，還聊起本報5月底報導NHK交響樂團來台，小提琴家神尾真由子擔任客座首席，「我畫過她，她拉得很好。」

允晨文化總編輯廖志峰以「紙上臥遊音樂會的奇書」形容《我在音樂會畫的素描》，認為這本書不但以紀實素描將讀者引進世界各地音樂會現場，也是一位藝術家的音樂筆記，值得珍藏。

《我在音樂會畫的素描》集結陳景容數百張速寫、即興畫下的素描，搭配他對音樂會的想法或背景故事，文字樸實，評論感想直爽幽默，讀來妙趣橫生。

相關新聞

推薦新聞
小模威尼斯紅毯開高衩 該邊C字褲一覽無遺 小模威尼斯紅毯開高衩 該邊C字褲一覽無遺
2016/09/04 16:21
梁朝偉與替身激似雙胞胎 劉嘉玲竟這樣認老公 梁朝偉與替身激似雙胞胎 劉嘉玲竟這樣認老公
2016/09/04 16:01
小豬管很大 連愷樂的安全褲也要管 小豬管很大 連愷樂的安全褲也要管
2016/09/04 15:55
《蜘蛛人》動畫配音員酒駕被捕 需入獄服刑4天 《蜘蛛人》動畫配音員酒駕被捕 需入獄服刑4天
2016/09/04 15:16
「小郭雪芙」因憲哥分手 男友不爽他們睡一起 「小郭雪芙」因憲哥分手 男友不爽他們睡一起
2016/09/04 15:12
《屍速列車》男星勇救乘客 獲頒KTX榮譽車長 《屍速列車》男星勇救乘客 獲頒KTX榮譽車長
2016/09/04 15:05
（影音）安心亞憂心豬哥亮 「冷到發抖卻先照顧我」 （影音）安心亞憂心豬哥亮 「冷到發抖卻先照顧我」
2016/09/04 14:55
（影音）受舒淇感染 一顆鑽石讓吳怡霈想婚了 （影音）受舒淇感染 一顆鑽石讓吳怡霈想婚了
2016/09/04 14:42
（影音）曾被說素顏像GD 珉雅直接化身GD搞笑 （影音）曾被說素顏像GD 珉雅直接化身GD搞笑
2016/09/04 14:39
小豬美曬「朱碧石」 愷樂女神換人做 小豬美曬「朱碧石」 愷樂女神換人做
2016/09/04 14:34
舒淇名氣響亮 馮德倫抱得美人歸全靠…… 舒淇名氣響亮 馮德倫抱得美人歸全靠……
2016/09/04 14:20
（影音）「小丑」拉2女模鴛鴦浴 3P情節超火辣 （影音）「小丑」拉2女模鴛鴦浴 3P情節超火辣
2016/09/04 14:07
言承旭想「搶捧花」 被爆與林志玲「一家親」 言承旭想「搶捧花」 被爆與林志玲「一家親」
2016/09/04 13:45
青峰「愛的抱抱」不安份？險解了楊丞琳內衣扣 青峰「愛的抱抱」不安份？險解了楊丞琳內衣扣
2016/09/04 13:42
避免愛心惹議 KIMIKO分開私人和捐款帳戶 避免愛心惹議 KIMIKO分開私人和捐款帳戶
2016/09/04 13:37
《美隊3》鋼鐵人想親手殺死酷寒戰士 原來還有這個原因... 《美隊3》鋼鐵人想親手殺死酷寒戰士 原來還有這個原因...
2016/09/04 13:32
舒淇馮德倫超隨興 兩雙球鞋解決婚紗 舒淇馮德倫超隨興 兩雙球鞋解決婚紗
2016/09/04 13:15
正妹募款救貓挨轟斂財 po收據又遭獸醫院打臉 正妹募款救貓挨轟斂財 po收據又遭獸醫院打臉
2016/09/04 13:06
（影音）朱孝天大跳華爾滋 深情對唱韓雯雯 （影音）朱孝天大跳華爾滋 深情對唱韓雯雯
2016/09/04 12:59
閃婚小天使！楊祐寧2個月嫁掉3閨密 閃婚小天使！楊祐寧2個月嫁掉3閨密
2016/09/04 12:08
自由娛樂頻道
電腦版 / 手機版
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.