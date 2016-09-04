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（影音）S.H.E「終極混音」25首經典歌 Ella：滿滿的感動

2016/09/04 16:31

S.H.E出道15年，是台灣最長壽的女子團體。（翻攝自S.H.E臉書）

〔娛樂頻道／綜合報導〕女團S.H.E出道15年，Selina、Hebe、Ella更是從19歲的少女蛻變成小女人，伴隨著許多粉絲成長，有粉絲將她們15年來唱過的經典歌曲串成一首混音版本，連Ella都在臉書分享連結，直喊：「這個真的太強了！

網友將S.H.E經典歌曲做成混音版本。（合成圖，擷取自YouTube）

本月11日就是S.H.E成軍15周年了，有網友為了紀念這個特別的日子，將她們唱過的25首經典歌結合成一首混音除了紀念15周年，也喚醒小時候的回憶，懷念當初聽到的感受。不但節奏流暢，連歌詞都銜接得很完美，不少人看了之後感動留言「15年前還在住校時就聽到戀人未滿，到現在已經要30歲了，謝謝你們一路陪伴～」、「這真的太狂了！」、「好感動！像坐上時光機！」更有人期待S.H.E能合唱這個版本。

Ella分享混音版本影片。（翻攝自Ella臉書）

另外，就連Ella看到此影片也將連結分享在臉書，感動直喊：「這個真的太強了，滿滿的回憶，漫漫的感動！」不少粉絲都感謝S.H.E出現在大家的生命中，Ella讓人生更加精彩了。

相關影片：（影片擷取自YouTube，如遭移除敬請見諒）

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