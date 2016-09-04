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日演藝圈爆雜交派對 人氣男團讓未成年少女懷孕

2016/09/04 17:04

東京體育報踢爆人氣男團團員參加雜交派對，引起軒然大波。（翻攝自網路）

〔記者粘湘婉／台北報導〕日本演藝圈再爆醜聞，傳出某人氣男團成員A、B、C參加雜交派對，讓未少年少女懷孕，據傳在場的還有星二代D和素人帥哥E，雖然報導中未明確指出團員名字，仍引起軒然大波。

據《東京體育報》報導，今年2月左右，年輕人氣男團A、B、C 3名成員以及星二代D和素人帥哥E參加聯誼派對，在場有7～8名女孩，場面相當熱鬧，派對結束後眾人改到A家續攤，女生僅剩20多歲女大生及17歲未成年少女。眾人狂飲後意識也逐漸迷離，E男與偶像團員C男，與女大生開始擁吻上演3P，團員A、B以及星二代D則輪流和17歲少女發生性關係，演變成雜交派對。事隔2、3個月後，17歲少女竟在近日發現懷孕，卻不知小孩爸爸是誰，不敢告訴爸媽，也沒和那些男生聯絡，決定不顧周遭反對生下孩子。

《東京體育報》雖未明確指出在場偶像姓名，也未給出任何線索，但人氣男團也讓不少網友直覺反應，猜測「該不會是傑尼斯旗下男團吧」，默默列出不少可疑名單。

日本人氣男團3名成員，趁未成年少女酒醉性侵得逞。（翻攝自網路）

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