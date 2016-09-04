（影音）曾被說素顏像GD 珉雅直接化身GD搞笑
珉雅（左）先前在韓劇《美女孔心》裡的短髮造型，被說根本與G-Dragon（右）一模一樣，一度引發熱烈討論。（合成圖，翻攝自SBS、Naver）
〔記者陳昱均／綜合報導〕南韓女團「Girl's Day」成員珉雅擁有迷人笑眼，先前在單飛出輯時甚至大跳性感的扭腰開腿舞，火辣指數破表。不過，先前珉雅主演韓劇《美女孔心》時，一個小丸子馬桶蓋頭的造型卻引發網友熱議，因為實在太像天團「BIGBANG」隊長G-Dragon了！其實，她先前在節目上早就自爆小時候就常聽人這樣說，尤其是卸了裝的素顏模樣更是與G-Dragon幾乎一模一樣，相當有趣。而現在，珉雅又再度拿自己搞笑，乾脆自己直接化身G-Dragon，相當爆笑。
珉雅（左）素顏的模樣更像G-Dragon（右）。（翻攝自Mnet）珉雅（左）在《SNL Korea 8》中搞笑扮成過去G-Dragon（右）的樣子，差點讓人分不清誰是誰。（合成圖，翻攝自Naver）
綜藝節目《SNL Korea》最近第8季正式開播，而珉雅就是首集的來賓，她在當天的「對嘴劇場」環節中，徹底變身出道前的G-Dragon，重現當時他們於《BIGBANG出道實錄》中在練習室裡的練舞畫面，而除了珉雅外，該節目的固定諧星班底李世英及鄭藝朗，也分別變身為張賢勝和姜大聲，十分有趣。由於所有對話都直接讓G-Dragon、張賢勝與大聲「原音重現」，3位演員只要負責把表情、動作與口型表現出來就好了，而珉雅原本就長得像G-Dragon，現在又直接穿上與G-Dragon同款的衣服，再配上他的聲音，讓網友笑到不行，直呼：「根本GD本人嘛！」
珉雅在《SNL Korea 8》中重現過去在《BIGBANG出道實錄》中G-Dragon的樣子，不管是臉孔、表情到動作都被網友大讚根本與G-Dragon幾乎一模一樣。（翻攝自tvN）珉雅把G-Dragon的小動作與表情模仿得唯妙唯肖。（翻攝自tvN）
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