《屍速列車》男星勇救乘客 獲頒KTX榮譽車長
2016/09/04 15:05
南韓演員鄭石勇在《屍速列車》中飾演英勇的列車長，將守護乘客為首要任務，孤軍奮戰到最後一秒。（翻攝自韓網）〔娛樂頻道／綜合報導〕《屍速列車》週五在台上映，短短2天票房即衝破3千萬大關，熱度驚人，除了男主角孔宥瞬間成為新男神和廣告寵兒，其他演員也因精湛演技，戲約跟著來，而在《屍》片中飾演KTX列車車長的演員鄭石勇，也因成功展現了車長的強烈責任感，即使情況非常緊急，仍以守護乘客安全為首，努力奮戰到最後一秒，真摯演技令人動容，戲外也獲南韓鐵道公社大田本社大講堂任命「KTX名譽車長」。
因將角色詮釋得相當生動，令民眾對KTX列車更加喜愛與信任，鄭石勇（左）獲南韓鐵道公社頒「KTX名譽車長」。（翻攝自韓網）據《全星網》報導，南韓鐵道公社表示：「鄭石勇在電影《屍速列車》中飾演了KTX列車車長的角色，在高度危急情況下仍以守護乘客為己任，孤軍奮鬥，展現身為車長強烈責任心，也將該角色詮釋得相當生動。」因此決定頒給他名譽車長的殊榮。鄭石勇也是南韓首位KTX名譽車長，對於榮獲該獎，鄭石勇開心表示：「能擔任全國民喜愛的KTX列車的首位名譽車長，我非常高興，往後我將積極向大眾宣揚安全又舒適的鐵路列車。」
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