諧星女神變「蜂后」 時尚秀辣曬M字腿

渡邊直美昨亮相時尚活動，大跳碧昂絲歌舞，辣秀M字腿。（翻攝自網路）〔記者粘湘婉／綜合報導〕日本時尚界盛事TOKYO GIRLS COLLECTION 2016 A/W（TGC）昨晚在埼玉ARENA盛大舉辦，眾多女星包括水原希子、香里奈、乃木坂46、桐谷美玲、「2NE1」CL都參與演出，「搞笑女神」渡邊直美昨亮麗現身，穿上黑黃相間的「低胸蜜蜂裝」，大跳碧昂絲歌舞，逗趣演出成為昨晚活動上的最大「亮」點。

渡邊直美昨在時尚秀上化身「蜂后」，大跳碧昂絲歌舞。（翻攝自modelpress）渡邊直美能歌善舞，圓滾滾身材體重逼近100公斤，過去靠著模仿歌壇天后碧昂絲一炮而紅，靈活肢體搭上可愛外貌，被譽為是「日本搞笑女神」，昨她穿上「蜂后」裝，讓大批猛男舞者扛上肩，她更化身「胖版」碧昂絲辣秀M字腿，女王氣勢搶盡在場女星風采。活動結束後，她也和韓團「2NE1」隊長CL開心合影，並在Instagram上放上合照，大讚CL演出超精彩。

渡邊直美昨在時尚秀上，被大批猛男舞者扛上肩，展現女王氣勢。（翻攝自modelpress） 渡邊直美昨在時尚秀後台，與韓團「2NE1」隊長CL開心合影。（翻攝自渡邊直美Instagram）