《美隊3》鋼鐵人想親手殺死酷寒戰士 原來還有這個原因...

＊內有劇透雷，慎入！

鋼鐵人（左）在《美隊3》中發現酷寒戰士（右）是殺死自己父母的兇手，憤怒到決定親手殺死他。（翻攝自Movieweb）

〔記者陳昱均／綜合報導〕在今年初口碑票房都表現優異的漫威大片《美國隊長3：英雄內戰》裡，上演了美國隊長與鋼鐵人這2位昔日好夥伴之間的經典對決，雖然2人原先因為協議的關係各執一方，而且差一點點就能談和，但是在鋼鐵人中了澤莫的圈套，發現原來殺死自己父母的就是美國隊長極力維護的好友「酷寒戰士」巴奇時，他徹底感受到了被好友背叛與弒親之仇的怒火，起了殺意決定要親手殺死酷寒戰士，最後在美國隊長的介入下，3人都「三敗俱傷」，美國隊長更是直接拋下盾牌與自己的身分，帶著好友遠走高飛。雖然隨著劇情的發展，觀眾並不難理解在最後經典的「2打1」場面時他們各自的心理狀態，不過導演羅素兄弟其實則對此還有另外的解釋。

在《美隊3》最後，上演了酷寒戰士（左）與美國隊長（右）聯手對抗鋼鐵人（中）的場面。（翻攝自推特）

羅素兄弟在《美隊3》DVD的導演版影片評論中，表示會安排酷寒戰士在這段中成為鋼鐵人與美國隊長的導火線，是因為：「史蒂夫（美國隊長）已經拒絕簽署法案，在這邊也需要有感情投入，而因為沒人比巴奇更讓能史蒂夫投入感情，所以沒有巴奇的話，劇情裡的衝突是無法繼續下去的。」至於安排鋼鐵人看到自己的父母是被酷寒戰士殺死的畫面，並讓他得知美國隊長根本是有意為維護好友隱瞞他的，羅素兄弟則表示：「東尼（鋼鐵人）是真的想親手殺死巴奇，他想聽到巴奇承認自己犯過的錯，也想讓他因此受到折磨。此外，他這個舉動也是想要傷害史蒂夫，他心裡的OS大概是：『你就這麼愛他？很好，我就要讓你失去他』。」

導演羅素兄弟認為沒有人比「酷寒戰士」巴奇（後）更能讓美國隊長（前）投入感情，因此若沒有巴奇，後面的衝突與對決就很難再進行下去。（翻攝自推特） 鋼鐵人不止對殺死自己父母的酷寒戰士感到憤怒，同時也不滿美國隊長知情卻隱瞞了他。（翻攝自推特） 導演羅素兄弟透露，除了要為雙親報仇外，鋼鐵人逼酷寒戰士承認自己犯的錯，是要讓他痛苦，同時也是想殺死酷寒戰士來折磨美國隊長。（翻攝自推特）

透過導演的解說，讓人發現原來美國隊長與鋼鐵人在經典對決時，彼此內心的情感竟是如此複雜，而羅素兄弟也說道，這是目前為止美國隊長第一次刻意沒有說實話，因為他早就預料到了如果說出來就會引發像現在這樣的結果，羅素兄弟評論：「史蒂夫的盲點就是巴奇，他心裡不願意承認巴奇可能真的做了這件事（親手殺死鋼鐵人的父母）」。而在最後美國隊長拿盾牌瘋狂攻擊鋼鐵人時，導演們則透露希望讓觀眾有一煞那會以為他會將盾牌打到鋼鐵人的臉上，不過他並沒有這麼做，「隊長不是那種人，無論他怎樣失控，他的最終目的只是希望打鬥結束，如果你們回去看這一整幕的話，就會發現隊長在對決裡所做的一切，都只是為了停止打鬥罷了。」

導演透露他們希望觀眾在看的時候，會有一瞬間認為美國隊長（右）會將盾牌砸到鋼鐵人（左）臉上。（翻攝自推特） 美國隊長（左）最後並沒有那麼做，他在決鬥中所做的一切只是希望能停止這一切罷了。（翻攝自推特）