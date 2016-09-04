舒淇馮德倫超隨興 兩雙球鞋解決婚紗

舒淇（左）與馮德倫（左）婚紗以球鞋一鏡到底，大走隨性風。（翻攝自微博）

〔娛樂頻道／綜合報導〕影后舒淇與20年摯友馮德倫相戀4年，近日終於修成正果，喜訊及婚紗照一出，立刻驚動台港娛樂圈，小倆口俏皮的婚紗照也備受好評。

馮德倫隨性讓工作鞋變成婚鞋。（翻攝自微博）

馮德倫穿Nike Air Zoom Vomero 11球鞋與舒淇拍攝婚紗，售價約4,500元。（翻攝自Nike官網）

「淇馮CP」在結婚宣言中，表明「婚事就是這麼簡單，禮服就是這麼隨興，決定就是這麼突然，不會有任何婚宴與派對」，兩人婚紗大走隨興風，其中馮德倫穿著白襯杉搭配牛仔褲，腳踩Nike Air Zoom Vomero 11球鞋，眼尖網友發現該鞋與他在布拉格拍攝《俠盜聯盟》穿的為同一雙，隨性讓工作鞋變成婚鞋，舒淇則穿上adidas by Stella McCartney裸色球鞋，並以一鞋到底模式拍攝，無論搭配H&M婚紗，還是街上臨時買的粉紅洋裝，皆顯自然大方，即使沒有華麗禮服相襯，她仍充滿女神氣質，也展現兩人真性情的一面。

舒淇（左）穿上愛迪達球鞋拍攝婚紗，要跑要跳皆不成問題。（翻攝自微博）

舒淇穿上adidas by Stella McCartney裸色球鞋與馮德倫拍攝婚紗。售價約5,500元。（翻攝自adidas官網）

舒淇（後）「一鞋到底」，穿上愛迪達球鞋拍攝婚紗。（翻攝自微博）