限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開
我同意
我已年滿18歲進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
歡迎加入【自由娛樂】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝
首頁 > 婉君推

正妹募款救貓挨轟斂財 po收據又遭獸醫院打臉

2016/09/04 13:06

擁有35萬粉絲的靜香，很有人氣。（翻攝自臉書）

〔娛樂頻道／綜合報導〕自從臉書等社交軟體開始盛行後，許多明星都致力經營自己的個人專頁，而明星也常常運用自身影響力，幫助許多流浪動物以及孤苦的人，但若沒有將收到捐款公布清楚，就會引來許多網友質疑。

有甜美外型、火辣身材的正妹靜香，曾在綜藝節目《大學生了沒》節目大談內衣知識，是擁有35萬高人氣的網紅，6月底靜香在IG上po出號召粉絲募款救浪貓照片，7月間陸續有網友捐款給她，之後流浪貓順利出院並被愛心人士認養，事情看似劃下句點。

靜香在IG上像網友募款。（翻攝自臉書）

但靜香始終未公開帳目明細，讓網友懷疑金錢流向，網路名人權志龍爆料，靜香疑似假借募款救浪貓的名義真斂財為此，靜香提供4張獸醫院收據，金額總共1萬出頭。但她又被踢爆疑似把自家養的貓看診收據，拿來佯裝是這次網友募款救貓的收據，連獸醫院都在粉絲頁公開澄清，並未診治過靜香所指的流浪貓。

靜香也發出聲明表示︰「對這幾天眾多的網友質疑流浪貓善款明細與善款運用流向一事，造成網友的種種疑問並造成許多網友不滿，本人深感抱歉，由於此事件本人已全權委託律師處理，這幾天整理好後，將會對此事發出聲明稿。」不過網友嘲諷的說︰「真心覺得她需要的是會計，而不是律師。

網友做出比對，證明靜香的帳目不清。（翻攝自臉書）

相關新聞

推薦新聞
舒淇情路多舛 7段感情傷她最深是「他」 舒淇情路多舛 7段感情傷她最深是「他」
2016/09/04 07:41
驚！半百女星太豪放 大露乳頭雙峰照 驚！半百女星太豪放 大露乳頭雙峰照
2016/09/04 08:45
舒淇注意！命理師：馮德倫2018年有一劫 舒淇注意！命理師：馮德倫2018年有一劫
2016/09/04 08:25
舒淇交出黃金剩女 陳喬恩、天心接棒 舒淇交出黃金剩女 陳喬恩、天心接棒
2016/09/04 06:45
舒淇馮德倫20年情史 各自精彩 舒淇馮德倫20年情史 各自精彩
2016/09/04 06:00
女星一句話 打趴多場世紀婚禮 女星一句話 打趴多場世紀婚禮
2016/09/04 09:22
這款婚紗！舒淇布拉格闖民宅 大師背這個就上 這款婚紗！舒淇布拉格闖民宅 大師背這個就上
2016/09/04 08:15
舒淇休假秘婚 老媽急飛捷克開心哭了 舒淇休假秘婚 老媽急飛捷克開心哭了
2016/09/04 09:28
林心如逼婚成功 彭于晏煙霧彈畢業 林心如逼婚成功 彭于晏煙霧彈畢業
2016/09/04 06:00
40歲舒淇簡單嫁馮德倫 毫無反顧 糾纏一輩子 40歲舒淇簡單嫁馮德倫 毫無反顧 糾纏一輩子
2016/09/04 06:00
閃婚小天使！楊祐寧2個月嫁掉3閨密 閃婚小天使！楊祐寧2個月嫁掉3閨密
2016/09/04 12:08
憂靜香全裸太香豔 動畫違常理「加工」 憂靜香全裸太香豔 動畫違常理「加工」
2016/09/04 07:07
沈玉琳鬆口氣 愛女擺脫像爸陰影 沈玉琳鬆口氣 愛女擺脫像爸陰影
2016/09/04 10:23
黃品源情歌獻前妻 唱回往日情 黃品源情歌獻前妻 唱回往日情
2016/09/04 06:00
《烏龍派出所》連載40年說掰掰 阿兩賒帳怎麼還 《烏龍派出所》連載40年說掰掰 阿兩賒帳怎麼還
2016/09/04 10:14
3個兒子不夠！林志穎抱別人女兒「沾喜氣」 3個兒子不夠！林志穎抱別人女兒「沾喜氣」
2016/09/04 09:50
全台最夯韓片！《屍速列車》2天賣破3千萬 全台最夯韓片！《屍速列車》2天賣破3千萬
2016/09/04 08:23
（影音）電影《剩者為王》 暗藏舒淇深情密碼 （影音）電影《剩者為王》 暗藏舒淇深情密碼
2016/09/04 12:16
莊凱勛甜吻放閃 讚嬌妻「不可或缺」 莊凱勛甜吻放閃 讚嬌妻「不可或缺」
2016/09/04 06:00
青峰「愛的抱抱」不安份？險解了楊丞琳內衣扣 青峰「愛的抱抱」不安份？險解了楊丞琳內衣扣
2016/09/04 13:42
自由娛樂頻道
電腦版 / 手機版
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.