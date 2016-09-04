正妹募款救貓挨轟斂財 po收據又遭獸醫院打臉

擁有35萬粉絲的靜香，很有人氣。（翻攝自臉書）

〔娛樂頻道／綜合報導〕自從臉書等社交軟體開始盛行後，許多明星都致力經營自己的個人專頁，而明星也常常運用自身影響力，幫助許多流浪動物以及孤苦的人，但若沒有將收到捐款公布清楚，就會引來許多網友質疑。

有甜美外型、火辣身材的正妹靜香，曾在綜藝節目《大學生了沒》節目大談內衣知識，是擁有35萬高人氣的網紅，6月底靜香在IG上po出號召粉絲募款救浪貓照片，7月間陸續有網友捐款給她，之後流浪貓順利出院並被愛心人士認養，事情看似劃下句點。

靜香在IG上像網友募款。（翻攝自臉書）

但靜香始終未公開帳目明細，讓網友懷疑金錢流向，網路名人權志龍爆料，靜香疑似假借募款救浪貓的名義真斂財，為此，靜香提供4張獸醫院收據，金額總共1萬出頭。但她又被踢爆疑似把自家養的貓看診收據，拿來佯裝是這次網友募款救貓的收據，連獸醫院都在粉絲頁公開澄清，並未診治過靜香所指的流浪貓。

靜香也發出聲明表示︰「對這幾天眾多的網友質疑流浪貓善款明細與善款運用流向一事，造成網友的種種疑問並造成許多網友不滿，本人深感抱歉，由於此事件本人已全權委託律師處理，這幾天整理好後，將會對此事發出聲明稿。」不過網友嘲諷的說︰「真心覺得她需要的是會計，而不是律師。」

網友做出比對，證明靜香的帳目不清。（翻攝自臉書）