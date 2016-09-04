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首頁 > 婉君推

（影音）「小丑」拉2女模鴛鴦浴 3P情節超火辣

2016/09/04 14:07

傑瑞李透和女模共洗鴛鴦浴。（翻攝自YouTube）〔娛樂頻道／綜合報導〕好萊塢影星傑瑞李透在《自殺突擊隊》中扮演經典角色「小丑」，成功消化小丑的瘋狂個性，讓人看了不寒而慄，精湛演技頗受好評，而他日前脫下小丑裝，代言GUCCI香水廣告，和2名女模共洗鴛鴦浴，還一起全裸躺床，疑似隱喻3P情節，畫面超火辣煽情，也讓人看到傑瑞李透變回人形的模樣，深情迷人的眼神及精實壯碩的身材，粉絲直呼鼻血都要噴光了。

傑瑞李透和2名女模全裸躺床，畫面相當煽情火辣。（翻攝自YouTube）據《ETtoday》報導，該香水廣告主題為「突破常規，解放自我」請來44歲仍保養得宜的傑瑞李透，為了配合主題，打破一般人對男女親密關係為1男1女的刻板印象，找來2名女模跟傑瑞李透一起演出，不但有香豔刺激的2女1男鴛鴦浴，還有浪漫親吻，最後3人一起躺床讓人不免聯想到3P情節，不過更吸睛的是「小丑」傑瑞李透的性感模樣，完全無法聯想到他扮演小丑的樣子，廣告一出，立刻引起廣大女性粉絲瘋狂討論轉發。

傑瑞李透在《自殺突擊隊》中飾演經典角色「小丑」，成功演繹該角色的瘋狂與偏執，令人不寒而慄。（翻攝自網路）

相關影音：（影片取自YouTube，如遭移除請見諒）

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