閃婚小天使！楊祐寧2個月嫁掉3閨蜜
2016/09/04 12:08
楊祐寧（最前）和舒淇（左）交情很好，聽聞好友婚訊，立刻俏皮祝賀：「祝2個幼稚鬼幼稚到白頭！」（翻攝自臉書）〔娛樂頻道／綜合報導〕台灣「三大黃金剩女」之一的舒淇昨閃電宣布和男神馮德倫秘密結婚，相識20年，各自在情場上流浪，繞了一圈發現最適合彼此的就在身邊，喜訊一出震驚外界，2個月不到，嫁了好幾個女神，而她們的共通點是什麼？就是都是楊祐寧的閨蜜！楊祐寧日前得知舒淇喜訊表示很驚訝，但也火速送上祝福，粉絲笑虧：「有發現最近跟你拍戲的女主角都閃婚了嗎？」
楊祐寧和同門師妹陳妍希合作過《初戀風暴》，交情深厚，陳妍希也在今年升格人妻。（記者潘少棠攝）楊祐寧和林心如早在2011年就合作過電視劇《傾世皇妃》，今年5月又搭檔演出新片《魔宮魅影》，和同門師妹陳妍希合作過電影《初戀風暴》，都因戲結緣而成為好朋友，第一時間聽到2位好友的喜訊，掩不住喜悅心情直呼：「像中樂透！」而他和舒淇則是合作過《天堂口》、《健忘村》等多部電影，現在也和女方正在拍攝《縱橫四海》，已是多年好友，昨聽聞對方喜訊，更俏皮祝賀：「祝2位幼稚鬼幼稚到白頭！」跟他合作過的女閨蜜相繼結婚，粉絲開玩笑號召未婚女明星：「有想快點結婚的女藝人就快來報名！」並讚他根本是「閃婚小天使」。
楊祐寧和林心如合作多次，早已培養良好默契，林心如7月底完婚。（記者宋志雄攝）
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