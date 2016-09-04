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舒淇擺脫黃金剩女 締寫7大愛情金句

2016/09/04 11:13

舒淇（左）與馮德倫情纏20年，昨宣布結婚。（翻攝自微博）

舒淇與馮德宣布結婚，婚紗大走俏皮隨性風。（翻攝自微博）

〔娛樂頻道／綜合報導〕40歲影后舒淇與馮德倫情纏20年，昨宣布結婚喜訊，震驚台港演藝圈，舒淇的感情路豐富，最讓她刻骨銘心的莫過於是和黎明的6年情，雖兩人未能有圓滿結局，但卻有相同愛好「講金句」，網友將舒淇發過的7大金句集結，讓眾人探究她的愛情觀。

舒淇時常透過社群網站發表愛情觀。（翻攝自微博）
一、愛情，是從第一次見面開始，那一眼就在心上種下了一顆種子，種上了未來的希望，種上了對人生有了渴望，希望著等著眼裏的他來灌溉，渴望著能跟對眼的人，相守在一起。

二、沒有愛情的人生，就像一杯不加奶的咖啡，不喜歡的人覺得苦澀，喜歡的人便把孤單化成調味劑，另一種自在獨特的生活味道......

三、失戀，別流淚！因為上天多給了你一次尋找真愛的機會！

四、總是希望人家為你做點甚麼，有想過你能為自己做些甚麼嗎？

舒淇與馮德倫昨宣布婚訊，透露將不辦婚宴。（翻攝自微博）

五、很多人都不太懂得甚麼叫『得饒人處且饒人』！其實並不是要你饒過別人，而是要放下偏見與仇恨...饒的是自己。

六、別等到失去後才流淚～別傻了，省點用吧！

七、曾經擁有，好過從來沒有，有些東西還好有人不小心掉了，才會不小小的出現在你身邊，所以，珍惜你擁有的，感謝你得到的。

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