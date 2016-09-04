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小賈牽手小美女上街購物 登山打赤膊秀肌肉

2016/09/04 11:02

小賈這幾天身邊都沒有女伴相陪，除了陪妹妹潔絲敏去購物，還獨自脫衣去登山。（合成圖，翻攝自Just Jared、X17）

〔記者陳昱均／綜合報導〕加拿大小天王「小賈」小賈斯汀最近與18歲新歡索菲亞李奇（Sofia Richie）愛得火熱高調，甚至不惜為她槓上自己的前女友席琳娜還有粉絲。不過，近日小賈的約會對象又換人了，日前他高調牽著一位「小美女」上街購物，還大方替她埋單，因為這位「小美女」正是小賈8歲大的妹妹潔絲敏（Jazmyn Bieber），難怪小賈對她百依百順、極盡寵愛之能。

小賈（右）日前才與新歡蘇菲亞李奇（左）在墨西哥火辣慶生。（翻攝自推特）

小賈日前重開Instagram帳號後，卻又表示只是「失誤」並重新關閉帳號，被粉絲罵翻天，因此可能想要家人的溫暖來療傷，他在美國當地時間周五，牽著自己8歲大的妹妹潔絲敏，2人一身輕便打扮一起到洛杉磯某間商場購物。小賈當天成了妹妹的「駝夫」，除了幫妹妹挑選適合她的洋娃娃外，也替妹妹提著她採買的大包小包「戰利品」，讓抱著其中一個洋娃娃、收穫滿滿的潔絲敏滿載而歸。

小賈牽著8歲大的妹妹潔絲敏一起去洛杉磯某間商場血拼。（翻攝自每日郵報）小賈正認真為妹妹挑選洋娃娃中。（翻攝自每日郵報）小賈耐心當妹妹的「駝夫」，扛著一堆戰利品。（翻攝自每日郵報）小賈為妹妹提著大包小包的戰利品。（翻攝自每日郵報）

當地時間周六下午，小賈又被目擊身邊在沒有任何女伴的情況下，獨自跑去加州的魯尼恩峽谷公園登山，他爬著爬著突然就把身上的上衣給脫掉，大方秀出鍛鍊有成的胸腹肌，同時不忘露出由自己代言的內褲頭，充分利用了當地的陽光，在爬山健身的同時還能享受日光浴，不過網友看了這組照片則虧他：「感覺看過他這麼多次一絲不掛，脫掉上衣真是一點都驚不到我」、「還真是稱職的CK內褲代言人啊！」

小賈3日獨自跑去登山，沒想到走一走就突然脫起上衣來。（翻攝自Just Jared）小賈邊走邊脫得很開心，有攝影機在拍也沒在怕。（翻攝自Just Jared）小賈登山還能兼做日光浴，一舉兩得。（翻攝自Just Jared）小賈不忘露出由他代言的內褲品牌。（翻攝自Just Jared）

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