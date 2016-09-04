沈玉琳鬆口氣 愛女擺脫像爸陰影
2016/09/04 10:23
沈玉琳曬全家福，網友驚見妍妍長大了，和剛出生的小沈玉琳樣差很多，像個小大人。（翻攝自臉書）〔娛樂頻道／綜合報導〕藝人沈玉琳從製作人轉戰幕前，因無厘頭的個性和幽默口才，相當受歡迎，也是許多電視節目的常客，家庭生活幸福美滿的他，3日曬出全家福，1歲多的愛女妍妍過了一段時間身材明顯抽高，像個小大人，相較於剛出生時被廣大粉絲笑虧：「怎麼辦，好像爸爸！」如今越來越有美女媽媽芽芽的影子，眼睛變得圓滾滾，加上可愛瀏海，模樣超萌。
妍妍剛出生時，超像老爸沈玉琳，許多粉絲笑虧：「小孩不能偷生！」（翻攝自臉書）沈玉琳近日拍房仲宣傳照，老婆帶女兒來探班，1家3口趁機拍攝全家福，自從妍妍出生後，沈玉琳就經常拍全家福，似乎要紀念女兒長大的過程，這次曬出新的照片，粉絲意外發現妍妍長大了，越來越像小大人，剛出生時大家還在擔心怎麼那麼像爸爸，現在頭髮留長又有瀏海，眼睛也變得深邃，和媽媽像是同個模子印出來，粉絲笑虧沈玉琳：「女兒不像你了！現在有媽媽的美貌啦！」
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