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3個兒子不夠！林志穎抱別人女兒「沾喜氣」

2016/09/04 09:50

林志穎抱著妹妹的女兒，說「討討喜氣」，引粉絲慫恿，要他再拚一個女兒。（翻攝自微博）〔娛樂頻道／綜合報導〕不老男神林志穎和老婆陳若儀結婚6年，育有大兒子Kimi，去年又喜獲雙胞胎兒子Jenson和Kyson，他昨參加妹妹女兒的周歲宴，PO出抱著小姪女的照片直說：「討討喜氣。」引起粉絲好奇他是不是想再添個女兒？

林志穎和老婆陳若儀育有大兒子Kimi，去年底又喜獲雙胞胎兒子。（翻攝自微博）林志穎昨在微博上分享和小姪女的溫馨合照，照片中她緊抱小女娃笑得開心，眼裡也展現無限的慈愛，透露：「轉眼間妹妹的女兒周歲了，趕緊捉過來抱一抱！」更曖昧表示：「來討討喜氣。」立刻引來粉絲起鬨，慫恿他再生一個妹妹，還虧：「也許又是雙胞胎。」其實林志穎早就透露過想要女兒，雖然已經有3個兒子，但還是希望拚一個女娃，不過照顧3個孩子已經夠辛苦了，粉絲們也不要逼太緊啦！

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