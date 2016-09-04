不滿同志男星演變性人 跨性別團體抵制新片要求重拍

已經於2012年公開出櫃的男星麥特波莫最近將在新片中演出一名變性人的角色，沒想到卻遭到跨性別團體的抗議與抵制。（翻攝自vergecampus）

〔記者陳昱均／綜合報導〕憑藉在電視劇《雅痞神探》中飾演一名帥氣詐騙高手而爆紅的美國男星麥特波莫（Matt Bomer），最近接演了一部新片《任何事物》（暫譯，原文：Anything），並且要在裡面飾演一名變性人，引發關注。由於先前奧斯卡影帝艾迪瑞德曼也才在《丹麥女孩》中演出從真男人變性為真女人的「莉莉」一角，廣受好評，原本外界對於這部新片也抱持滿滿期待，但是沒想到此片竟遭到跨性別群體的瘋狂抵制，要求他們直接重新選角並重新拍攝，對於找一位「生理男性」的演員來演出跨性別角色感到相當不滿。

先前奧斯卡影帝艾迪瑞德曼才在《丹麥女孩》中詮釋全球首位變性人莉莉艾爾伯的故事。（環球影業提供）

《任何事物》劇情講述一名痛失妻子後的男子，開始有了自殺傾向，不過再從密西西比州搬到洛杉磯居住後，與一名變性人發展出一段不尋常的友誼，而這位變性人正是由麥特波莫來擔綱演出的，只是沒想到在選角曝光後，跨性別團體卻十分不滿地展開抗議，原因是他們認為找來一位男性演員來演出變性人，是對於跨性別群體的不尊重，也相當容易引起外界對於他們的誤解，可能只會被認為是異裝癖，從而直接或間接引發了更多的歧視，認為若劇中要有一個變性人的角色，何不乾脆就選一名真正的變性人來演出就好了。

跨性別團體認為找麥特波莫這樣的「生理男性」演員演出變性人的角色，是對他們的不尊重。（翻攝自Hollywood Reporter）

跨性別演員兼導演的珍理查茲（Jen Richards）透露自己也曾前去試鏡《任何事物》一片，雖然並非麥特波莫的變性人主角，但是仍沒有被選上，同時也公開自己不認同讓麥特波莫演出這個角色的理由，主要就是該劇組不找真正的變性人演員來演出，而是找一名生理男性的演員來演，等於直接否定了變性族群的工作權，同時也容易讓外界誤會，變性族群根本只是有變裝癖的男人，但事實並非如此。而曾被《紐約觀察家報》稱為「紐約第二美女」的變性人演員潔米克萊頓（Jamie Clayton）不僅自爆在推特上遭麥特波莫封鎖，甚至還跳出來要求劇組重新選角，並在已經拍攝完畢的情況下重拍這部片。



跨性別演員兼導演的珍理查茲在推特透露自己曾去為這部片試鏡，不過最後仍未被選上。（翻攝自推特） 另一名變性人演員潔米克萊頓則在推特上公開自己被麥特波莫封鎖的截圖，表達自己的不滿。（翻攝自推特）

對此，身為《任何事物》執行製片人的「浩克」男星馬克魯法洛，就出面在推特上道歉，並回應：「致變性人團體，我聽見你們的聲音了，看到你們受到如此的傷害，讓我真的感覺相當痛苦，我很開心我們終於能夠擁有像這樣的對談了，這也該是時候了」、「說實話，是我在與麥特合作《平常心》（The Normal Heart）之後，才推薦他來演出這部片的」，同時他更回應一名要求重拍該片的網友：「這部電影目前已經拍完了，而麥特也將他全部的身心靈投入其中，請多給我們一些包容，因為我們正在學習當中。」

身為《任何事物》執行製片人的「浩克」男星馬克魯法洛，就出面在推特上回應變性人群體的反對意見。（翻攝自推特）

在馬克魯法洛等劇組方面的相關人士對變性人群體釋出善意並道歉後，抵制聲浪有稍微減弱了一些，潔米克萊頓也開心在推特上發文表示自己終於被麥特波莫解除封鎖了，只是麥特波莫本人在這段爭論的過程中完全沒有出聲表態，希望之後雙方能夠在妥善的溝通與理解下好好完成這部片，讓世人更加理解變性群體的處境與真實狀況。

馬克魯法洛（右）透露是在與麥特波莫（左）合作後，才推薦他來演出這個變性人的角色。（翻攝自PEOPLE）